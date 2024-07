Zurigo ha il giusto mix che soddisfa tutti nell’estate 2024

Se per l’estate 2024 siete alla ricerca di una meta che vi sorprenda, vivace e allo stesso tempo rilassante, con appuntamenti musicali, culturali, artistici e sportivi a due passi da un tuffo in acque fresche e cristalline, l’avete trovata, a poche ore di treno da Milano!

Zurigo in questa stagione infatti è magica. La città elvetica si trasforma in una meta balneare, con un’offerta turistica degna delle migliori località delle riviere mediterranee. In più la città conserva la possibilità di abbinare le tipiche attività estive all’aria aperta, alla propria offerta “urbana”, fatta di musei, gallerie d’arte, nuovi quartieri di design, vie dello shopping e un centro storico che rimane affascinante e magico, soprattutto all’ora del tramonto e durante la tarda serata.

Per l’estate 2024 sono diversi gli appuntamenti che consigliamo di non perdere partendo dall’Openair Cinema Allianz, dal 18 luglio al 18 agosto. Situato sulle rive del Lago di Zurigo, questo cinema all’aperto offre un’esperienza immersiva unica sotto le stelle. Passare una serata qui, sulle comode sdraio magari “sgranocchiando” specialità grigliate o asiatiche, significa godersi appieno l’estate, scegliendo tra una vasta selezione di pellicole, dalle ultime uscite ai classici senza tempo. Immergersi nella magica atmosfera di capolavori internazionali, nella magnifica cornice di una fresca serata all’aperto vista lago, non ha eguali.

Se invece il vostro spirito è più festaiolo, allora non potete perdervi la Streetparade del 10 agosto, uno degli eventi di musica elettronica più grandi e famosi al mondo. Ogni anno, migliaia di appassionati si radunano lungo il Lago di Zurigo per ballare al ritmo dei DJ di fama internazionale. L’atmosfera elettrizzante, i carri colorati e le sonorità pulsanti rendono questa “parata” un evento imperdibile per tutti gli amanti della musica e della festa. Già nella settimana che precede la Street Parade, da quest’anno a Zurigo tutto ruota intorno a questo tema: durante la Zurich Music Week (ZMW) infatti esperti del settore, musicisti amatoriali e semplici appassionati si ritrovano qui. Discussioni, workshop, concerti ed eventi in spazi alternativi arricchiscono il variopinto programma a corollario della Street Parade. Poi, a seguito dell’evento, innumerevoli “after party” proseguono la festa come l’Insomnia all’Hallenstadtion, il Synergy alla Alte Kaserne o il The Rooftop al Samigo Amusement, mentre nella Rote Fabrik si celebra il leggendario Lethargy. Proprio come la Street Parade, anche questo evento, che inizialmente era un party underground, si è affermato come una delle chicche dell’estate zurighese.

Per soddisfare il fine palato degli amanti di teatro invece il Theater Spektakel è l’appuntamento da non perdere dal 15 agosto al 1° settembre. Questo festival teatrale internazionale si svolge sulle pittoresche rive del Lago di Zurigo e offre una piattaforma a compagnie teatrali di tutto il mondo, presentando spettacoli che spaziano dal teatro di strada alla danza contemporanea. Il festival è un’opportunità unica per immergersi in una varietà di performance artistiche di alto livello in un ambiente suggestivo.

Insomma, Zurigo in estate è la meta ideale, pronta a soddisfare ogni tipo di viaggiatore: eventi musicali, artistici e feste fanno da cornice ad un’offerta unica per una capitale culturale europea attenta alle esigenze di tutti, con servizi unici e un occhio sempre vigile alla sostenibilità ambientale.

TIPS, consigli per un break gustoso

Pop Up Restaurant “Berg 8044”

Situato in un ambiente all’aperto sulla Tobelhofstrasse, il Berg 8044 è un ristorante pop-up che offre un’atmosfera unica, circondata dal verde. Qui, potrete gustare delizie culinarie da tutto il mondo e vini selezionati, perfetti per una serata estiva rilassante. Il ristorante è aperto ogni giorno (tempo permettendo).

Milchbar

Nascosta in una piccola strada laterale vicino a Paradeplatz, la Milchbar è un’accogliente caffetteria dove i baristi professionisti preparano eccellenti specialità con caffè selezionati. Godetevi una pausa rilassante con vista sul cortile interno, immersi in un’atmosfera tranquilla nel cuore di Zurigo.

Poolbar at Hotel Helvetia

La Pool Bar dell’Hotel Helvetia è un gioiello all’aperto dai colori pastello situato lungo il fiume Sihl. Ispirata alle pool bar degli anni ’60, questa location combina materiali di alta qualità ed elementi architettonici ricercati, per creare un’atmosfera fresca e intrigante. È il luogo ideale per sorseggiare un cocktail in una serata estiva.