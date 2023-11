Zurich Investments Life, Renato Antonini nominato amministratore delegato

– Oggi il Consiglio di Amministrazione di Zurich Investments Life S.p.A. – la società del Gruppo Zurich dedicata all’offerta e alla distribuzione di prodotti vita protezione, investimento, risparmio e pensionistici – ha nominato Renato Antonini Amministratore Delegato con efficacia dal 1 gennaio 2024. Lo fa sapere il Gruppo Zurich in una nota.

Laureato in Scienze statistiche attuariali all’Università La Sapienza di Roma, Master in Finance al Birkbeck College di Londra, Antonini vanta un’esperienza di oltre 20 anni nel settore assicurativo. Dagli esordi in Banca Fideuram nella Direzione Pianificazione e Controllo è approdato alla Direzione Pianificazione Strategica di Allianz Italia occupandosi di Pianificazione Aziendale e Commerciale della rete dei promotori finanziari di Allianz Bank Financial Advisors e della società di gestione del risparmio del Gruppo.

Larga parte della sua carriera si è sviluppata all’interno del Gruppo Generali: prima con l’incarico di Responsabile dei prodotti vita e previdenziali di Alleanza Assicurazioni, poi in Alleanza Toro come Responsabile Direzione prodotti vita. A giugno 2013 ha ricoperto l’incarico di Responsabile della strategia dell’Italia e dei Paesi EMEA del Gruppo Generali, per poi assumere nel 2015 il ruolo di Chief Insurance Officer di Alleanza Assicurazioni.

Più recentemente, dal 2022, Antonini ha ricoperto il ruolo di Responsabile Direzione Vita e Welfare in Italiana Assicurazioni Reale Group.