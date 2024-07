Zurich Bank continua la crescita del Wealth Management

– Il terzo Wealth Management Day di Zurich Bank, tenutosi ieri a Milano, è stata l’occasione per celebrare la continua crescita della Banca, in particolare nell’area Private & Wealth Management: dal lancio, le masse gestite dal Team dei Private Advisors sono in continua crescita e si attestano oggi a circa 6 miliardi di euro. È stata analoga anche la crescita del numero di Private Advisors all’interno della Rete, che ad oggi sono circa 100; ciò anche a seguito della nomina di 16 nuovi consulenti Private, avvenuta proprio in occasione del terzo Wealth Management Day, alla luce del superamento dei 40 milioni di euro di asset in portafoglio.

L’evento, un’occasione importante per celebrare la crescita finora registrata dalla Divisione, si è svolto alla presenza del Top Management di Zurich Bank. Silvio Ruggiu, Direttore Generale di Zurich Bank, Maurizio Ceron, Responsabile della Direzione Wealth Management & Investment Solutions, e Federico Gerardini, Responsabile Direzione Commerciale di Zurich Bank, sono intervenuti per raccontare la visione e gli obiettivi della Banca, anche alla luce dell’importante traguardo raggiunto dai 16 consulenti.

La giornata ha visto la partecipazione di illustri ospiti. Tra questi, Claudio Scardovi, Senior Partner e Private Equity Lead di Deloitte, ha condiviso preziosi insight e analisi sull’evoluzione e le opportunità nel mercato dei private markets.

Presente anche Nicola Ronchetti, CEO di FINER, che ha tenuto una sessione sull’evoluzione del mercato della Consulenza Finanziaria, delineando le competenze e le strategie necessarie per affrontare le sfide di un mercato in continua trasformazione.

La giornata ha permesso di approfondire le tematiche legate alle asset class alternative ed alle soluzioni che il gruppo Zurich utilizza nella gestione del proprio patrimonio; soluzioni che fanno di Zurich uno dei più grandi investitori istituzionali in questo segmento di mercato. Il Gruppo, infatti, dispone di una delle piattaforme di private asset tra le più grandi al mondo con circa 50 miliardi di asset gestiti in architettura aperta da cui Zurich Bank attingerà per creare le migliori soluzioni d’investimento.

Queste tematiche sono state approfondite grazie all’intervento di Bruno Guiot, Group Head of UL Investments & Savings di Zurich, e di Andrea Florio, Investment & Insurance Products, Zurich Bank e Francesco Di Trapani, Senior Advisor Pemberton. Sono infine intervenuti Rodolfo Fracassi, Co-founder & Managing Director, e Vittoria Bianchi, Associate Product Specialist di Main Street Partners, il cui intervento ha offerto l’occasione per affrontare il tema dell’integrazione dei criteri ESG nei portafogli di investimento, evidenziando l’importanza crescente della sostenibilità nelle scelte finanziarie.

Maurizio Ceron, Responsabile Direzione Private & Wealth Management di Zurich Bank, ha dichiarato: “La promozione di sedici professionisti al ruolo di Private Advisor è una testimonianza dell’eccezionale lavoro della nostra Rete e del commitment della Banca a sostegno delle attività di Wealth Management. Un impegno che mira a offrire a tutti i nostri clienti un servizio di altissimo livello, grazie al ruolo essenziale di questi ultimi ed all’arricchimento continuo dei servizi offerti. Non avremmo potuto scegliere una cornice migliore di questa nuova edizione del Wealth Management Day per celebrare l’eccellenza della nostra piattaforma ed il percorso di crescita e sviluppo intrapreso”.