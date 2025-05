Zuppi Nuovo Papa: Rivelazioni e Futuri Progetti

Matteo Maria Zuppi, discutendo al Salone del libro di Torino, ha rivelato cosa avrebbe fatto se fosse stato scelto come nuovo Papa invece di Robert Francis Prevost. Racconta di aver provato emozione nel vedere la folla in attesa in piazza San Pietro, ma ha scherzato dicendo che, di fronte a quella responsabilità, sarebbe tornato indietro, come nel film di Nanni Moretti.

Durante l’evento, Zuppi ha dialogato con il cantautore Luciano Ligabue, che ha descritto i tempi attuali come i più difficili mai vissuti. Ligabue ha sottolineato le paure diffuse tra i giovani, che si sentono soli e privi di un futuro, citando la pandemia e la guerra in Ucraina. Ricordando gli anni Sessanta, ha evidenziato il cambiamento in peggio della società, con una crescente disparità economica in contrapposizione alle speranze di giustizia sociale di quel periodo.

Zuppi ha affrontato anche il tema dei migranti e dei conflitti in Ucraina e Medio Oriente. Ha espresso la sua speranza per una risoluzione positiva della guerra, affermando che non bisogna mai perdere la speranza. Ha sottolineato l’importanza di impegnarsi per la pace, citando Papa Francesco e il nuovo Papa Leone XIV, che hanno offerto la Santa Sede come luogo di incontro per favorire il dialogo e la riconciliazione.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com