Zuppe italiane, un comfort food sostenibile

La zuppa è un piatto versatile che può essere apprezzato in diverse varianti. Può essere una sofisticata “potage”, una liscia e cremosa “vellutata” o un corposo minestrone denso di verdure e legumi.

Tuttavia, la minestra ha impiegato del tempo per sbarazzarsi della sua cattiva reputazione, evocata da detti come “mangiare sempre la stessa minestra”. Oggi, la zuppa vive il suo Rinascimento, essendo considerata un comfort food che esprime uno stile alimentare sostenibile ed attento alla salute.

Le zuppe sono un racconto verace della stagione, di un territorio e della sua gente, e consentono di fare belle economie. Le gastronomie dei supermercati offrono varie proposte, come vaschette mix di legumi tagliati a dadini pronti alla cottura, mix di zuppe di legumi secchi e minestroni surgelati.

L’azienda agricola Biofavole di Ortezzano propone vellutate bio in vasetti di vetro, come una vellutata di cavolfiori bianco, di zucca, di zucchine e di piselli, e una crema di ceci bio. Le verdure biologiche vengono coltivate nella loro azienda, lavate, mondate e cernite a mano, poi cotte, frullate e addizionate di sale e erbe aromatiche bio.

Un’alternativa interessante è il tour dei 7 porti, che include Fano, Senigallia, Ancona, Porto Recanati, Civitanova Marche, Porto San Giorgio e San Benedetto del Tronto, dove si possono assaggiare i 7 brodetti e fare la propria classifica della migliore zuppa di pesce. Nell’entroterra, come nel Montefeltro, c’è la “Zuppa d’inverno”, che si cuoce con orzo perlato, cipolle, carote, sedano, aglio, verza e castagne cotte al forno.