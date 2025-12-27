Zuppe invernali: benefici e ricette

Le zuppe e le vellutate sono piatti perfetti per l’inverno, offrono un mix di idratazione, nutrienti e comfort, sono digeribili e sazianti. Sono anche un ottimo modo per affrontare il clima freddo, colmare carenze nutrizionali stagionali e rispondere al maggiore bisogno di protezione immunitaria.

Le zuppe invernali sono una fonte di nutrienti antiossidanti, forniti dalle verdure che le compongono, e danno sazietà senza appesantire, grazie alla presenza di acqua e fibre. Sono anche un aiuto per la linea, sia prima che dopo i cenoni delle feste, in quanto riducono l’introito calorico.

Le zuppe possono essere depurative e migliorare la funzionalità intestinale, grazie alle fibre e ai composti antiossidanti presenti nelle verdure. Per preparare una zuppa sana, è consigliabile usare molte verdure di colori diversi, preferire cotture in poca acqua o al vapore, limitare sale e grassi ed evitare soffritti pesanti.

Tra le verdure consigliate per le zuppe, ci sono carciofi, crucifere, barbabietole, spinaci e altre verdure a foglia verde, zucca e carota, cipolle e porri, sedano e finocchi. Per rendere la zuppa più completa e bilanciata, si può abbinare a un cereale integrale, una fonte di proteine leggere e una fonte di grassi “buoni”.

Per chi soffre di reflusso gastroesofageo, è consigliabile assumere zuppe e vellutate non troppo liquide, in porzioni ridotte e lasciate raffreddare a temperatura ambiente. Una ricetta suggerita è la vellutata alla zucca violina e zenzero, con uovo bio poché e aria al trentingrana.