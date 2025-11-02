Zuppe e Piatti Invernali: Ricette dalla Tradizione Italiana

Siamo entrati nel mese di novembre, e il freddo ci invita a gustare piatti caldi e confortevoli, come zuppe, secondi semplici e dolci casalinghi. Il menu di questa settimana è pensato per chi ha un’agenda fitta di impegni ma desidera mangiare bene.

Vi proponiamo la pasta ceci e patate, un primo piatto con ingredienti semplici come ceci e patate, mescolati a tubetti per un sapore avvolgente, perfetto per cene invernali. Alternativa gustosa è il risotto ai funghi secchi, cucinato a regola d’arte e mantecato con burro e parmigiano dove il profumo conquisterà tutti.

Se il tempo è limitato, la pasta alla carcerata è l’ideale: un primo veloce con un sugo ricco di salsiccia, cipolla e panna, perfetta per pranzi familiari. Il giovedì è dedicato agli gnocchi, qui preparati senza patate con farina di grano tenero e castagne, da condire con burro e salvia o fonduta di formaggi.

Non dimentichiamo la zucca, protagonista di tortelli mantovani da preparare in casa o come contorno veloce cotto in friggitrice ad aria. Per i secondi, suggeriamo scaloppine al marsala per una serata speciale o polpettine di pollo, da accompagnare con finocchi e patate in padella.

Per il pesce, proponiamo tonno al sesamo, con aceto balsamico e insalata, e trota al forno con olive nere e pomodorini. Infine, concludiamo il pasto con biscottini alle mele e mandorle o tiramisù alle castagne, una reinterpretazione gustosa del classico dolce.