Zuppa Pavese, Lombardia

La Zuppa Pavese è un piatto molto apprezzato nei menu lombardi, nonostante abbia già compiuto 500 anni. La sua origine leggendaria risale alla Battaglia di Pavia, quando Carlo V sconfisse Francesco I di Valois. Si narra che il re di Francia, catturato nella battaglia, venne condotto alla Cascina Repentita, dove una contadina gli preparò una minestra con quel poco che aveva: pane, brodo, uova. Nacque così la ricetta base della famosa zuppa.

Nel Pavese e nella Lomellina, la cucina è sincera e legata alle tradizioni contadine, in cui le zuppe hanno sempre occupato un posto importante. La zona è caratterizzata da risaie e filari di pioppi, e offre otto oasi naturalistiche amate dagli aironi, tesori romanici, castelli e fattorie del ‘700.

A Pavia, l’Osteria della Madonna da Peo è un indirizzo storico dove si può gustare la Zuppa Pavese con una ricetta ispirata all’Opera di Bartolomeo Scappi. La zuppa è preparata con brodo di gallina, pane raffermo, burro, uovo e grana padano. L’osteria è famosa anche per la sua zuppa di fagioli alla Peo, con salsiccia, Borlotti, gnocchi di pane e vino Bonarda o Buttafuoco Storico.

A Mortara, invece, la specialità è l’oca, e l’indirizzo iconico è la Trattoria Guallina, che propone salumi ecumenici e zuppe come la Vellutata con la zucca di Dorno. La zucca è un ortaggio a rischio di estinzione che è stato recuperato dal Comune di Dorno e da Il Paniere Pavese. D’estate, la Guallina propone la zuppa con la cipolla di Breme, presidio Slow Food.

Tra i fornitori della Guallina, c’è la Corte dell’Oca, un negozio dove fare provviste di ogni ghiottoneria a tema. Un’occasione per visitare l’abbazia di Sant’Albino, un gioiello romanico con affreschi del Quattrocento, e spingersi fino a Lomello, paese sconosciuto ai più nonostante la collegiata di Santa Maria Maggiore, uno dei migliori esempi di architettura romanica in Europa.

A soli sette chilometri da Lomello, si passeggia fra campi e risaie in sella ai cavalli della Tenuta Molino Taverna di Cilavegna, ristorante e agriturismo della famiglia Banfi. Qui si producono cereali, farine di mais e riso, oltre a marmellate e giardiniera preparate da Giuditta Banfi, che racconta le sue zuppe. La Tenuta Molino non manca la Zuppa Pavese, gratinata e con l’uovo cotto a bassa temperatura, e la tradizionale riso e latte, ricetta povera per eccellenza.

In un soffio, si raggiunge Gravellona Lomellina, uno dei posti più sorprendenti della campagna, con riproduzioni di quadri dell’800 italiano su case e muri. C’è chi ha deciso di inserire la Zuppa Pavese nei menu celebrativi della Battaglia di Pavia, come l’Antica Posteria dei Sabbioni, ex stazione di posta per cavalli annidata fra le risaie. Per zuppe da haute cuisine, bisogna spostarsi a Vigevano, con il magnifico Castello Sforzesco e la piazza rinascimentale, e prenotare al ristorante I Castagni, una stella Michelin.