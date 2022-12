Zulema è scomparsa nel nulla, ricompensa per chi riesce a trovare la capra

La dolcissima capra Zulema sembra essere scomparsa nel nulla, da giorni sono attive le ricerche e ora è stata proposta persino una ricompensa.

Sono giorni di grande apprensione presso la Green House – Animali e Natura, il rifugio per animali abbandonati di Usmate Velate. I volontari sono alla disperata ricerca della capra Zulema, ospite del rifugio che è fuggita giovedì 8 dicembre e da quel momento ha fatto perdere ogni traccia di sé. Tanta è la preoccupazione e la disperazione che, oltre ai diversi e numerosi appelli sui social, è stata proposta una ricompensa di mille euro per chiunque riuscisse a trovarla e a dare notizie importanti su dove possa trovarsi la capretta smarrita.

La capra Zulema sembra davvero essere scomparsa nel nulla e i volontari del rifugio in cui era ospite non riescono a spiegarsi come possa essere successo. La capretta manca da diversi giorni all’appello degli animali ospitati alla Green House – Animali e Natura di Usmate Velate – comune in provincia di Monza e Brianza – e la preoccupazione diventa sempre più grande di ora in ora. L’animale è scomparso dalla struttura nel pomeriggio di giovedì 9 dicembre e nonostante le ricerche non si hanno ancora notizie di lei.

Da giovedì pomeriggio i volontari dell’associazione Green House, ONLUS in cui vengono accolti animali abbandonati, sono alla ricerca della capra scomparsa perlustrando in lungo e in largo tutta la zona, ma purtroppo di lei non c’è ancora nessuna traccia.

Non appena si sono accorti dell’assenza dell’animale, oltre alle ricerche, sono partiti anche diversi appelli nel profilo Facebook Green House ma nessuno ha ancora chiamato per dare informazioni o per segnalare avvistamenti.

Tanta è la preoccupazione per l’animale scomparso che è stata proposta una ricompensa di mille euro per chiunque riesca a dare informazioni rilevanti che possano portare a lei o che riesca a trovarla e riportarla sana e salva nel luogo in cui ormai abita da qualche tempo.

Zulema è scomparsa dall’associazione sita in zona Dosso di Usmate Velate, ma a questo punto, dati i diversi giorni di assenza, potrebbe anche essersi allontanata e smarrita senza riuscire a riavvicinarsi.

L’appello è dunque per tutti gli abitanti della zona indicata o per chi si trovasse a passare di lì e nel caso in cui dovessero vedere qualcosa si invita a contattare il numero 379 2351342. (G. M.)