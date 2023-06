Zuckerberg parla del Vision Pro di Apple: "Non è il futuro che voglio"

Nel corso di un incontro con lo staff Meta Quest di Menlo Park, il CEO Mark Zuckerberg ha commentato l’annuncio del Vision Pro di Apple, presentato la scorsa settimana. L’ingresso di Apple nel campo della realtà mista, che Meta ha posto come suo business centrale alla ricerca della creazione del metaverso, per molti è stato un colpo ferale alla compagnia di Facebook, mentre per altri segnerà l’inizio di un interesse generale nei confronti di queste tecnologie, finora di nicchia. A fine anno Meta lancerà Quest 3, che con 499 dollari di prezzo di listino proverà una volta per tutte a introdurre la realtà virtuale nelle vite dei consumatori. “Apple ha finalmente annunciato il suo visore, quindi voglio parlarne per un attimo. Ero davvero curioso di vedere cosa avrebbero lanciato. E ovviamente non l’ho ancora provato, quindi ne saprò di più man mano che avremo la possibilità di testarlo e vedere cosa succede e come le persone lo utilizzano”, ha detto Zucjerberg ai colleghi.

“Da quello che ho visto inizialmente, direi che la buona notizia è che non ci sono soluzioni magiche per nessuno dei vincoli imposti dalle leggi della fisica, nessuna idea che le nostre squadre non abbiano già esplorato e considerato. Hanno optato per un display ad alta risoluzione e, tra questo e tutte le tecnologie che vi hanno inserito per alimentarlo, costa sette volte più di Quest 3, e richiede così tanta energia che è necessaria una batteria e un cavo collegato per utilizzarlo. Hanno fatto questo compromesso di design, e potrebbe avere senso per i casi a cui si rivolge”, ha detto Zuckerberg. “Ma penso che il loro annuncio mostri davvero la differenza nei valori e nella visione che le nostre aziende portano a questo settore, in un modo che ritengo davvero importante. Noi innoviamo per assicurarci che i nostri prodotti siano accessibili ed economici per tutti, ed è parte integrante di ciò che facciamo. E abbiamo venduto decine di milioni di visori Quest”.

“Inoltre, la nostra visione per il metaverso è fondamentalmente sociale. Si tratta di persone che interagiscono in modi nuovi e si sentono più vicine in modi nuovi. Il nostro dispositivo spinge ad essere attivi e fare cose. Al contrario, ogni esempio di utilizzo del visore che (Apple) ha mostrato era con una persona seduta da sola su un divano. Voglio dire, potrebbe essere quella la visione del futuro dell’informatica, ma non è il futuro che voglio. C’è una differenza filosofica reale nell’approccio che stiamo adottando. E vedere cosa hanno presentato e come cercheranno di competere mi ha reso ancora più entusiasta e, in molti modi, ottimista che ciò che stiamo facendo abbia importanza e avrà successo. Sarà un viaggio divertente”.