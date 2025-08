Zuckerberg e la super-intelligenza artificiale del futuro

Nel panorama tecnologico attuale, l’intelligenza artificiale sta per fare un passo oltre verso una nuova frontiera: la super-intelligenza artificiale personalizzata. Mark Zuckerberg, fondatore di Meta, ha annunciato investimenti considerevoli, fino a 72 miliardi di dollari in un anno, per sviluppare questa innovativa tecnologia.

Zuckerberg ha mostrato ottimismo riguardo al potenziale della super-intelligenza, sottolineando che potrebbe rappresentare un’opportunità di progresso per l’umanità e un miglioramento personale per gli individui. A differenza delle soluzioni centralizzate come ChatGPT di OpenAI e Grok di Elon Musk, Meta punta su un sistema tailor-made, in grado di fornire assistenza personalizzata per contribuire a realizzare gli obiettivi individuali e migliorare le relazioni interpersonali.

Un elemento distintivo del progetto di Meta è l’interazione attraverso occhiali a realtà aumentata o virtuale, progettati per acquisire il contesto delle esperienze utente. Questi dispositivi potrebbero trasformare la fruizione dell’intelligenza artificiale, rendendola omnipresente nel corso della giornata.

Tuttavia, Zuckerberg ha anche sollevato preoccupazioni riguardo alla sicurezza dell’intelligenza artificiale avanzata, evidenziando la necessità di affrontare i rischi associati. Essere avvolti da assistenti digitali che possono influenzare le nostre decisioni solleva interrogativi sull’equilibrio tra aiuto e controllo.

Esperti del settore, come Matt Britton e Nicholas Carr, hanno evidenziato i limiti dell’intelligenza artificiale, in particolare la mancanza di intelligenza emotiva e i possibili rischi di manipolazione. La capacità di monitorare e influenzare il comportamento umano rappresenta una sfida da affrontare man mano che questa tecnologia si sviluppa in modo sempre più pervasivo.