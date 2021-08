Il 29 agosto del 2016, cinque anni fa, eravamo tutti o quasi un po’ agitati perché era venuto a farci visita sua maestà Mark Zuckerberg. Non c’era un motivo particolare: il giorno prima il fondatore di Spotify Daniel Ek, si era sposato sul lago di Como, Mark e la moglie Priscilla erano presenti ed era sembrata una buona occasione per fare un salto a Roma. Roma di solito in quei giorni è ancora semivuota, ma gli invitati erano tornati di corsa in città per l’incontro pubblico organizzato dalla università di Confindustria, la Luiss. Quella mattina il fondatore e amministratore delegato di Facebook era prima andato a correre dalle parti del Colosseo (la corsa era il suo obiettivo personale dell’anno); aveva incontrato il papa a Santa Marta; e infine il presidente del Consiglio dal quale aveva ricevuto in dono una copia di un trattato di Cicerone sull’amicizia.

Poi si era presentato nel teatro del campus di viale Romania che per l’occasione prevedeva un finto muro davanti al quale Zuckerberg – con la divisa abituale, jeans, sneakers bianche e maglietta grigia a maniche corte – avrebbe risposto alle domande degli studenti. E’ interessante rivederlo oggi quell’incontro perché di lì a poco per Facebook sarebbe cambiato tutto, soprattutto sarebbero iniziati i problemi. Era l’estate di Cambridge Analytica, ma non lo poteva sapere nessuno. E infatti la presidente Emma Marcegaglia, che accolse l’ospite assieme al vice presidente esecutivo Luigi Serra, al direttore generale Giovanni Lo Storto e al rettore Massimo Egidi, al termine disse: “Siamo molto orgogliosi di aver ospitato in LUISS Mark Zuckerberg, un imprenditore che i nostri giovani considerano il più innovativo del XXI secolo. È stato un grande onore averlo nel nostro Ateneo, un’opportunità unica per gli studenti che hanno ascoltato la sua storia, la sua filosofia imprenditoriale che ha rivoluzionato non solo il mondo del web ma anche mondo del lavoro, creando il modello di start up globale per eccellenza”.

Sul palco Zuckerberg era nella versione supereroe simpatico che non vediamo da un po’: “Il vero motivo per cui sono venuto è per trovare qualche Pokemon Go” disse scatenando le risate del pubblico, trecento studenti. E molti applausi ricevette quando, a sorpresa, definì quella di Enea la più grande storia imprenditoriale di tutti i tempi. E in tanti si emozionarono quando, lodando la reazione degli italiani al recentissimo terremoto di Amatrice, disse che avrebbe donato 500 mila euro alla Croce Rossa (ma in crediti per farsi pubblicità su Facebook, si seppe dopo).

Battute a parte c’è una risposto molto precisa che indica quanto tutto sia cambiato da allora. La domanda era sulle responsabilità di Facebook per i contenuti ospitati, e la risposta fu: «Siamo una società di tecnologia, non una media company. Non produciamo e non modifichiamo contenuti. Mettiamo a disposizione gli strumenti per connettervi». Poi sono arrivate le fake news e tutto il resto.