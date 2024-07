Zucchine tonde ripiene con parmigiano cipolla e olive: la ricetta facilissima

Facili da fare, buone da mangiare subito o da preparare con anticipo per un pasto fuori porta: zucchine tonde ripiene con parmigiano cipolla e olive.

Un piatto vegetariano, saporito e bello da vedere, le zucchine tonde ripiene con parmigiano cipolla e olive sono una preparazione semplice e versatile da portare in tavola come e quando preferite, perché sono sempre gustose.

Scegliere zucchine abbastanza piccole e tenere è la cosa più importante per realizzare alla perfezione questo meraviglioso piatto di zucchine tonde ripiene.

Zucchine tonde con parmigiano e cipolla

Preparazione zucchine tonde ripiene con parmigiano, cipolla e olive

Lavate bene le zucchine, tagliate la parte superiore e conservatela poiché la userete come un piccolo coperchietto sotto al quale ci sarà il gustoso ripieno vegetariano che arricchirà questo ottimo vegetale di stagione. Preriscaldate il forno a 180°C. Svuotate delicatamente ogni zucchina dalla sua polpa, realizzando dei bicchierini che andranno riempiti con la farcitura che preparerete cominciando a conservare la parte di polpa delle zucchine in una ciotola. Svuotate tutte le zucchine, lavate e mondate le cipolle riducendole in pezzi molto sottili e aggiungetele alla polpa di zucchina. Togliete i noccioli alle olive e tagliatele grossolanamente con il coltello, quindi aggiungetele nella ciotola. Lavate la menta sotto l’acqua corrente, asciugatela e mettetela nella ciotola con il Parmigiano Reggiano grattugiato al momento, il pepe nero, un pizzico di sale, noce moscata e, infine, olio evo. Amalgamate bene tutta la farcitura. Procedete ora riempiendo ogni zucchina tonda e quindi sistematele tutte sopra a una teglia rivestita con carta forno, aggiungendo la parte superiore prima tagliata. Il coperchio di zucchina aiuterà a mantenere la giusta umidità all’interno del vegetale dando anche un tocco estetico molto carino. Trascorsi 25 minuti vedrete le zucchine ammorbidirsi e dorarsi, spegnete il forno e tirate fuori queste fantastiche zucchine tonde ripiene con parmigiano cipolla e olive.

Se vi piacciono questi ortaggi non potete non provare la nostra guida di ricette con zucchine, facili e gustose.

Conservazione

Consigliamo di conservare questo piatto vegetariano con le zucchine per massimo 1-2 giorni in frigo, all’interno di un contenitore con apposito coperchio. Sconsigliamo la congelazione in freezer.