Zucchine in friggitrice ad aria, un antipasto facile e veloce

Se siete alla ricerca di ricette facili e veloci da servire come antipasto provate le croccantissime zucchine in friggitrice ad aria.

La ricetta delle zucchine in friggitrice ad aria è perfetta se siete alla ricerca di finger food sfiziosi da servire come antipasto ai vostri ospiti. Il bello di questa preparazione è che potrete ottenere un grado di croccantezza incredibile utilizzando solo il poco olio richiesto dalla friggitrice ad aria, un elettrodomestico che in questi ultimi tempi sta conquistando il palato di sempre più persone.

Per ottenere delle zucchine croccanti con friggitrice ad aria è sufficiente tagliarle a fettine piuttosto sottili, metterle nel cestello e inserire l’olio in accordo con le istruzioni. Una volta avviato il programma ci vorranno 15-20 minuti per ottenere la cottura perfetta. Ma vediamo tutti i passaggi nel dettaglio.

Come preparare la ricetta delle zucchine in friggitrice ad aria

Per prima cosa lavate le zucchine e privatele delle estremità. Con l’aiuto di una mandolina o di un coltello affilato ricavate delle fettine di 2-3 mm di spessore e adagiatele nel cestello. Conditele con l’olio mescolando bene con le mani perché si distribuisca e avviate la macchina impostando 180°C per 12-15 minuti. Circa a metà della cottura date una mescolata per essere certi di ottenere una croccantezza uniforme. Servitele calde o fredde insaporendo con un pizzico di sale.

Non è possibile preparare le zucchine in friggitrice ad aria senza olio tuttavia potrete ridurre la quantità di quest’ultimo a un cucchiaio. Se non avete questo elettrodomestico potete anche preparare le chips di zucchine al forno, perfette da servire insieme ad altri antipasti sfiziosi.

Conservazione

Per non perdere la loro croccantezza vi consigliamo di non conservare le chips di zucchine e di consumarle appena fatte.