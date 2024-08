Zucchine alla scapece: ricetta napoletana del contorno

Ecco la ricetta delle zucchine alla scapece un piatto tipico napoletano nella versione classica e senza frittura (in forno o friggitrice ad aria).

Ottime da servire come contorno di stagione, sono sfiziose e davvero facilissime da fare: oggi vi proponiamo la ricetta delle zucchine alla scapece. Questa è una preparazione tradizionale napoletana che prevede una marinatura e frittura di queste gustose verdure. Vedremo quindi la preparazione tradizionale e anche la versione più leggera, senza frittura. Non sarà quella originale, ma è perfetta per chi è più attento alla linea!

Zucchine alla scapece

Preparazione delle zucchine in scapece

Per la marinatura, sbucciate gli spicchi di aglio e tagliateli a pezzettini prima di unirli a menta, sale e aceto. Prendete le zucchine, lavatele, mondatele e tagliatele a rondelle sottili. Friggetele in un’ampia padella con olio d’oliva per alcuni minuti o comunque quanto basta affinché assumano un colore ambrato. Prelevate le zucchine con una schiumarola, scolatele dall’olio in eccesso passandole su un panno di carta assorbente e disponetele in una pirofila. Condite infine le zucchine con la marinatura preparata in precedenza, aggiungendo anche un paio di cucchiai di olio della frittura. Mescolate e lasciate riposare per qualche ora prima di servire.

Zucchine alla scapece non fritte

Ecco invece la ricetta con le zucchine non fritte. La marinatura rimane invariata pertanto il sapore finale del piatto sarà comunque ottimo.

Unite gli spicchi di aglio tagliati a pezzetti, le foglie di menta, il sale, l’olio e l’aceto. Mondate le zucchine, lavatele sotto acqua corrente poi tagliatele a rondelle e grigliatele su di una griglia antiaderente per alcuni minuti per lato facendo attenzione a non stracuocerle o bruciarle. Adagiate man mano le rondelle di zucchine cotte in una pirofila e fatele raffreddare. Irroratele con la marinatura e lasciate insaporire almeno per un’ora prima di servire.

Trovate tutti i dettagli e qualche dritta in più nella nostra ricetta delle zucchine alla scapece non fritte.

Un altro modo per preparare le zucchine non fritte è utilizzare l’elettrodomestico più in voga del momento. Le zucchine alla scapece in friggitrice ad aria vengono belle croccanti, quasi come se fossero fritte: rimarrete incantati dalla loro bontà.

Origine del nome

Il nome di questo piatto “alla scapece” o “a scapece” ha origine ai tempi della dominazione spagnola e dal termine escabeche che leggermente significa inzuppare proprio perché le zucchine fritte vengono subito condite con un mix di olio, aceto e aromi. Questo tipo di preparazione, originariamente veniva usata principalmente come metodo di conservazione

Conservazione

Le zucchine alla scapece si conservano per 2-3 giorni in frigorifero, ricoperte dalla pellicola trasparente o all’interno di un contenitore a chiusura ermetica.