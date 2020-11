LO ZUCCHERO non è un nemico per. Ma lo può diventare se si superano certe misure. Un tema da tenere a mente nel momento in cui la scuola a distanza costringe a una vita più sedentaria e in cui l’avvicinarsi al Natale moltiplica l’offerta di proposte dolci. Come evitare un consumo eccessivo a favore di una crescita più salutare? Lavorando sull’educazione alimentare e limitando la quantità consumata quotidianamente. Grazie anche a un calcolatore messo a punto per questo. lo zuccherometro.

La cosa più complicata rimane infatti calcolare la quantità assunta quotidianamente perchè oltre allo zucchero naturalmente presente nei cibi c’è quello aggiunto, come il saccarosio (ricavato dalle barbabietole o dalla canna da zucchero) o il fruttosio.

“Il problema non è lo zucchero presente nella frutta, nella verdura o nel latte, ma quello aggiunto in dolci, bevande, cereali, salse”, spiega Giuseppe Morino, responsabile di Educazione alimentare dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Va limitato perché superare la quantità consigliata può contribuire ad aumentare il grasso a livello epatico, a promuovere l’eccesso di peso e la sindrome metabolica”.

Le quantità

Le indicazioni sulla soglia da non superare sono cambiate nel tempo. A segnare un cambio di guardia, l’Organizzazione mondiale della sanità quando nel 2014 ha ridotto la dose giornaliera raccomandata della metà, da 50 a 25 grammi al giorno per adulti e bambini, pari circa a 5 cucchiaini di tè.

Secondo i LARN, Livelli di Assunzione di Riferimento per la Popolazione Italiana, lo zucchero andrebbe limitato a quantità inferiori al 15% dell’energia introdotta giornalmente. Quindi un bambino maschio di 8 anni dovrebbe mediamente consumare non più di 7-8 cucchiaini di zucchero in un giorno, compreso quello naturalmente contenuto nell’alimento. Un apporto elevato di zuccheri, cioè maggiore del 25% dell’energia giornaliera totale, è potenzialmente legato a eventi avversi sulla salute. Secondo la SINU, la Società Italiana di Nutrizione Umana, e i pediatri della SIEDP, Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica, è importante “limitare l’uso del fruttosio come dolcificante. Limitare l’uso di alimenti e bevande formulati con fruttosio e sciroppi di mais ad alto contenuto di fruttosio”. “I problemi sono due: l’eccesso di consumo nei più piccoli e l’abitudine, guidata dal gusto”, mette a fuoco Morino.

Il carrello della spesa

Come porre rimedio? La spesa è fondamentale: va letta bene l’etichetta per capire quanto zucchero c’è negli alimenti che si scelgono. La voce da considerare è “carboidrati, di cui zuccheri” oppure tra gli ingredienti vanno cercati nomi come saccarosio, zucchero di canna, sciroppo di glucosio, di fruttosio, maltosio, di amido. Ma occorre lavorare anche sull’educazione al gusto. “Non c’è una predisposizione genetica, con il consumo si crea un’abitudine al dolce. Occorre dunque riappropriarsi del sapore semplice degli alimenti, della frutta e della verdura, abituando i più piccoli a conoscere il cibo reale non sotto forma di succhi o di aromi”, consiglia Morino. Che aggiunge: “Sotto i tre anni non ci deve essere zucchero aggiunto”. Le tisane, ad esempio, non dovrebbero contenerlo. Ancora, consiglia l’asperto: “Abituiamo il bambino a bere acqua; rispettiamo il ritmo dei pasti: non ci sono tre merende il pomeriggio”. L’eccezione, la merendina che ci si concede, senza ansia, è ammessa. Ma appunto, come tale, non deve essere un’abitune.

Consigli per i genitori

Per aiutare i genitori ad avere maggiore consapevolezza della dieta dei figli i nutrizionisti e pediatri di Educazione Nutrizionale Grana Padano hanno messo a punto uno strumento che calcola lo zucchero consumato rispetto a quello che si dovrebbe consumare. Si chiama zuccherometro ed è fruibile da smartphone, tablet o PC. Può essere usato anche dal medico e dal dietista nell’ambito dell’anamnesi alimentare e a scuola come strumento didattico. Si indicano quali alimenti e in quale quantità si consumano e il calcolatore somma gli zuccheri semplici consumati in una giornata da maschi e femmine da 2 a 17 anni, misurando sia lo zucchero naturalmente presente nell’alimento, sia quello aggiunto durante le lavorazioni dei prodotti da forno, gelati, creme come saccarosio e fruttosio. Dopo aver esposto la somma dei cucchiaini di zucchero consumati in una giornata, il programma la confronta con la quantità di zucchero che invece si dovrebbe assumere secondo i LARN. Il programma fornisce anche un manuale in pdf che propone alimenti alternativi più salutari, comprese ricette semplici da fare in casa.

Gli adolescenti

Uno strumento pensato anche per gli adolescenti che rappresentano da un punto di vista alimentare un capitolo a parte. Hanno fabbisogni calorici correlati all’età e rischiano di eccedere nella quantità di zucchero per saziarsi. “Devono mangiare se hanno fame. Ma va scelto bene il cibo. Da un punto di vista dello zucchero gli alimenti si dividono a secondo della quantità e dell’indice glicemico, vale a dire della capacità di un alimento di determinare una rapida risalita degli zuccheri nel sangue. Vanno meglio per gli adolescenti cibi ricchi in fibra e a basso indice glicemico, perchè saziano più a lungo”, spiega Morino. Che suggerisce un menù adatto alla loro età: “Antipasto con verdure scondite, primo con farina integrale, un secondo con altra verdura o con frutta a fine pasto”.