Zucchero, la scaletta dei concerti del 2023: tutte le canzoni

Zucchero torna in tour nel 2023: la scaletta dei concerti in Italia del bluesman, le canzoni presenti nei suoi live.

C’è tanta musica in questa estate per Zucchero. Dal 30 maggio il grande Sugar è pronto a riportare la sua musica dal vivo in Italia, per la gioia di tutti i suoi fan. L’artista, che sarà protagonista anche dell’evento benefico per la Romagna all’RCF Arena di Campovolo, sta per cominciare le date del suo nuovo tour italiano, che si inserisce nell’ambito del World Wide Tour che lo ha già visto impegnato in questi mesi in giro per il mondo. Scopriamo insieme le canzoni nella scaletta dei prossimi appuntamenti.

Zucchero in tour nel 2023

Accompagnato da una super band internazionale composta da Polo Jones, Kat Dyson, Peter Vettese, Mario Schilirò, Adriano Molinari, Nicola Peruch, Monica Mz Carter, James Thompson, Lazaro Amauri Oviedo Dilout, Carlos Minoso e Oma Jali, il cantautore darà protagonista il 30 giugno di una grande data alle Terme di Caracalla di Roma, una delle location più esclusive della capitale.

Zucchero

L’evento romano sarà replicato anche il 2, 3 e 4 giugno, mentre il 9 e 10 giugno Sugar sarà protagonista di un doppio concerto proprio a Campovolo, all’RCF Arena. Ripartirà quindi direttamente a luglio, il 4 e il 5 in Piazza Unità d’Italia a Trieste, prima di uno straordinario doppio appuntamento, il 25 e 25 luglio, nel Cortile della Reggia di Caserta. Infine, il 28, 29 e 30 luglio si regalerà una grande passerella nel Teatro Greco di Siracusa.

La scaletta dei concerti di Zucchero

Con un repertorio ampio come il suo, reso ancora più illimitato dalla propensione per le cover di vario genere che spesso ci regala, poter affermare in anticipo quali saranno le canzoni presenti in scaletta è difficile.

Ci vengono però in aiuto le setlist dei suoi ultimi appuntamenti dal vivo. Salvo clamorose sorprese, dovrebbero essere presenti anche nelle scalette degli show del 2023:

– Spirito nel buio

– Soul Mana

– Il mare impetuoso al tramonto salì sulla Luna e dietro una tendina di stelle…

– La canzone che se ne va

– Dune mosse

– Blu

– Partigiano reggiano

– 13 buone ragioni

– Ci si arrende

– Pene

– Facile

– Vedo nero

– Baila (Sexy Thing)

– Un soffio caldo

– Diamante

– Miserere

– Stayin’ Alive (cover Bee Jees)

– Let the Good Times Roll (cover Louis Jordan)

– Così celeste

– Il volo

– X colpa di chi?

– Diavolo in me

– Chocabeck

– Senza una donna