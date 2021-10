Zucchero, Follow You Follow Me: il nuovo singolo del cantautore emiliano, primo estratto dal suo album Discover.

Ti sei mai chiesto come suonerebbero i Genesis se rifatti dal più celebre bluesman italiano? A darti la risposta è stato lo stesso Zucchero. Il 22 ottobre è arrivato in rotazione radiofonica e in tutti gli store digitali il primo singolo estratto dal suo primo album di cover, intitolato appunto Discover. Ed è un singolo che riporta a un classico di Phil Collins e compagni, Follow You Follow Me, tratto dallo storico album …And Then There Were Three.

Zucchero

Zucchero, Follow You Follow Me: il significato

Il nuovo singolo lanciato da Sugar è la rilettura di una delle canzoni pop più amate dal pubblico, anche in Italia. Una canzone d’amore che esamina domande e promesse alla base di un rapporto illiaco, almeno all’apparenza. Come prevedibile, l’arrangiamento nella versione del cantautore emiliano è molto differente, con la chitarra che prende il posto delle tastiere e sorregge l’andamento del brano, più ritmato rispetto all’originale, contaminato dal sound black tipico di Fornaciari. Ascoltiamo insieme la nuova versione di Follow You Follow Me:

Zucchero: il primo album di cover

Con Discover, in uscita il 19 novembre, Sugar entra nel mondo dei dischi di cover, che stanno tornando in auge negli ultimi anni. All’interno, in una tracklist più variegata che mai, troveremo anche degli ospiti, tra cui Bono, Elisa, Mahmood e virtualmente anche il grande Fabrizio De André, in una versione da brividi di Ho visto Nina volare. Tra le canzoni rilette dall’artista troviamo brani più moderni come The Scientist e Old Town Road, classici della canzone italiana, come Luce e Con te partirò, ma anche un pezzo natalizio tradizionale come Silent Night, inserito tra le bonus track.