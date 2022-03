Zucchero, Fiore di maggio: il video ufficiale della cover tratta dall’ultimo album del cantautore emiliano.

Nuovo singolo per Zucchero. Il bluesman emiliano regala ai propri fan un nuovo brano tratto dall’album Discover, il suo primo disco di rivisitazioni di grandi classici della musica italiana e internazionale. Stavolta tocca a Fiore di maggio, una rilettura straordinaria di un capolavoro firmato da Fabio Concato. Un brano accompagnato in questi giorni da un video ufficiale girato negli scenari selvaggi delle Canarie e firmato da uno dei più importanti registi musicali italiani.

Il video di Fiore di maggio di Zucchero

Per raccontare la storia della sua versione di Fiore di maggio, Sugar si è affidato a Gaetano Morbioli, uno dei più amati registi di video musicali in Italia. Per l’occasione il video-maker ha portato alle Canarie, in particolare sull’isola di Tenerife, la sua troupe, per regalare ai fan di Fornaciari un video spettacolare, tra triprese negli ambienti selvaggi della splendida isola equatoriale.

Zucchero

Protagoniste del video le attrici Eva Valerio e Gabriella Marelli, splendide in questo contesto naturale che rende ancora più vivo il testo poetico e romantico del capolavoro scritto da Concato. Di seguito la clip ufficiale:

I concerti di Zucchero

Il nuovo progetto discografico di Zucchero, suo primo album di cover in una carriera ricca di successi, sarà presentato dal vivo, insieme ai brani del suo ultimo album di inediti, DOC, e a tutte le grandi canzoni del suo repertorio, in una serie di concerti straordinari all’Arena di Verona.

Una striscia di ben 14 live, già previsti nel 2020 ma slittati più volte a causa del Covid. I concerti sono attualmente in programma tra aprile e maggio. Il 29 maggio, tra l’altro, Sugar è atteso da uno show evento molto speciale a Berlino insieme a un suo grande amico, Eric Clapton.