Zucchero è stata la quarta mascherata eliminata da Star in the Star, il nuovo programma di Canale 5 che ha già attirato a sé numerose polemiche.

Dopo le eliminazioni di Elton John, Patty Pravo e Paul McCartney (rispettivamente Massimo Di Cataldo, Gloria Guida e Ronn Moss) a togliersi la maschera è stato Zucchero: ad interpretarlo per tre puntate è stato Adriano Pappalardo. Poco prima di venir smascherato la “star nella star” ha confessato di essere un cantante, di aver partecipato a L’Isola dei Famosi e di non saper “stare senza amore”.

Zucchero, ultimo in classifica durante la prima manche, si è scontrata con Michael Jackson, ma purtroppo ha avuto la peggio. I due artisti si sono così esibiti di nuovo ed a scegliere chi eliminare sono stati i giudici. Andrea Pucci e Claudio Amendola hanno salvato Michael Jackson, mentre Marcella Bella ha preferito Zucchero.

A Star in the Star sono rimaste ancora sette maschere. Ci sono Mina, Michael Jackson, Pino Daniele, Lady Gaga, Madonna, Claudio Baglioni e Loredana Bertè.

Baby the night is on fire… esattamente come questa Leggenda! Quale sarà la #StarintheStar? 🔥 pic.twitter.com/Evw3T0xEWM

— Mediaset Infinity (@MediasetPlay) September 30, 2021