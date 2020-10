Zucchero e Sting, September: il nuovo singolo sarà inserito nell’edizione deluxe di D.O.C. e nell’album Duets del cantautore inglese.

Zucchero e Sting stanno per lanciare un nuovo singolo in collaborazione. Il bluesman emiliano e il cantautore britannico ex Police hanno annunciato l’arrivo del singolo September, che sarà inserito si in un album di Sugar che nel nuovo disco di Sting. In particolare, il brano farà parte della tracklist della versione deluxe di D.O.C., l’ultimo album di Fornaciari, e poi di quella del disco Duets del cantautore di Fields of Gold.

Zucchero e Sting insieme nel singolo September

September è il nuovo brano che unisce Zucchero e Sting, già legati da una profonda amicizia e stima reciproca, come dimostrato anche dalle vacanze trascorse insieme in Lunigiana la scorsa estate. Si legge sul post condiviso da Sugar: “Protagonisti recentemente di un video pubblicato a sorpresa per i fan, in cui i due artisti si sono esibiti in italiano sulle note di Fields of Gold, Zucchero e Sting, legati da una profonda e grande stima reciproca a livello artistico, oltre che da una lunga e fraterna amicizia, tornano a collaborare insieme con September, brano che sarà contenuto in D.O.C. Deluxe“.

I nuovi album di Sting e Zucchero

Nel disco Duets, Sting celebra le unioni artistiche che hanno caratterizzato la sua carriera, come quelle con Mary J. Blige, Herbie Hancock, Eric Clapton, Annie Lennox, Charles Aznavour, oltre a quella più recente con Shaggy. Il disco è atteso in streaming e nei negozi dal 27 settembre.

Zucchero e Sting

Bisognerà aspettare qualche giorno in più invece per l’edizione deluxe di D.O.C., in arrivo l’11 dicembre. All’interno saranno presenti tutti i brani della tracklist dell’ultimo album di Sugar, più ben sei brani inediti: Succede, Facile, Non illudermi così, Wichita Lineman, Don’t Cry Angelina e September.