Zucchero conquista Verona con concerti indimenticabili

Zucchero ha recentemente concluso la sua serie di concerti all’Arena di Verona, totalizzando 66 esibizioni e vendendo 720.000 biglietti. Sul suo profilo Instagram, il famoso bluesman emiliano ha condiviso la sua gratitudine per le 12 serate indimenticabili, esprimendo il suo affetto per il pubblico: “Siete stati incredibili, a buon rendere. E con malinconia, dobbiamo andar via. Grazie Verona, alla prossima e che Dio vi benedica!”

Nonostante il successo ottenuto, Zucchero è pronto a riprendere il suo “Overdose d’Amore Tour”. A ottobre, il cantante si esibirà negli Stati Uniti e, durante l’estate, tornerà negli stadi italiani. Tra queste due tappe, porterà in giro per l’Europa il suo “World Tour 2026”.