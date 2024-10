ZUCCHERO: Concerti 2025 negli Stadi Italiani [Info e Biglietti]

ZUCCHERO “SUGAR” FORNACIARI torna live in Italia nel 2025 con il tour “OVERDOSE D’AMORE”, portando la sua carica esplosiva in diversi stadi durante le calde serate estive. Durante il tour, il pubblico potrà vivere intense emozioni grazie alla sua musica.

Nel frattempo, è disponibile il nuovo singolo “AMOR CHE MUOVI IL SOLE”, una reinterpretazione del brano “My Own Soul’s Warning” dei The Killers, arricchita da un testo in italiano firmato dallo stesso Zucchero. L’artista esprime il senso del brano dicendo: “Non posso più sopportare un mondo senza l’amore che tutto muove”, chiarendo che non si tratta di una semplice traduzione, ma di un adattamento che trasmette la sua essenza musicale.

Questo singolo anticipa l’uscita del nuovo album “DISCOVER II”, in programma per il 8 novembre. Si tratta del secondo progetto di cover, nel quale Zucchero reinterpreta canzoni significative della sua vita. I fan possono preordinare vari formati esclusivi sullo store di Universal Music Italia, tra cui CD autografato e un box deluxe numerato con bonus track. Chi effettuerà il preordine entro il 27 ottobre avrà accesso a un evento di presentazione dell’album a Milano il 7 novembre, con registrazione gratuita per i primi 500 posti disponibili.

In aggiunta, è stato rilasciato il docu-film “ZUCCHERO – Sugar Fornaciari”, diretto da Valentina Zanella e Giangiacomo De Stefano, disponibile su piattaforme come Amazon e Apple TV nel Nord America e altri paesi anglofoni, con un’uscita prevista anche in Italia. Il film presenta un racconto intimo dell’artista, attraverso interviste e materiali d’archivio, offrendo uno sguardo oltre il suo successo, toccando le fragilità e i dubbi personali. Attualmente, il documentario è in programmazione anche nei cinema tedeschi.

Le date del tour includono concerti a Ancona, Bari, Torino e Padova, con biglietti in prevendita su Ticketone.it dal 4 ottobre, offrendo ai fan l’opportunità di vivere un’esperienza musicale unica. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale di Zucchero.