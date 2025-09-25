Zucchero celebra la musica italiana con un concerto a Napoli

Oggi Rai celebra i 70 anni di Zucchero, il re del blues italiano, pubblicando su RaiPlay un concerto tenuto nel 1997 a Napoli. Lo spettacolo, che era andato in onda su Rai 1, offre un’ora di grande musica, evidenziando la fusa di blues, gospel e soul con una forte attitudine melodica.

La carriera di Zucchero ha avuto inizio nella seconda metà degli anni ’80, segnalandosi per tour di successo e collaborazioni con artisti di fama mondiale come Joe Cocker, Luciano Pavarotti e Sting. Ha venduto oltre 60 milioni di dischi, diventando un simbolo del pop-rock italiano nel mondo.

Il concerto di Napoli, introdotto da Isabella Rossellini e Gianni Minà, è un’esperienza di pura energia musicale, con la voce intensa di Zucchero che emoziona il pubblico. Durante lo show, l’artista esegue brani iconici come “Overdose (d’amore)”, “Il mare” e “Così celeste”, accompagnato da una band d’eccezione. In particolare, è da segnalare la partecipazione di Steve Winwood, che condivide il palco per reinterpretare “Gimme Some Lovin’”, un classico del rhythm and blues.

In contemporanea, Rai 3 trasmette il documentario “Zucchero – Sugar Fornaciari”, realizzato da Valentina Zanella e Giangiacomo De Stefano. Questo film offre uno sguardo sulla vita e la carriera di Zucchero, compresi i momenti salienti del suo ultimo tour mondiale. Attraverso testimonianze di amici e colleghi, il documentario ritrae Zucchero come artista e uomo, affrontando i suoi successi e le sue fragilità. è un viaggio dalle sue radici emiliane ai concerti internazionali, arricchito da immagini degli archivi privati e dal “World Wild Tour”.