Zucche e Tradizione: Scoprire Halloween a Bari

A Bari, l’atmosfera di Halloween si fa sentire al mercato contadino di Campagna Amica in via Bernardini, dove la Coldiretti Puglia ha allestito un vero e proprio giardino delle zucche. Questo evento celebra la zucca, simbolo dell’autunno, offrendo ai visitatori la possibilità di scoprire ricette, intagli e curiosità decorative.

Cuochi contadini mostrano come preparare la zucca in vari modi, dal dolce al salato. Inoltre, esperti del settore condividono informazioni sulla stagione, segnalando un aumento della produzione in Puglia del 20%, accompagnato da un incremento dei consumi. Questo riflette un crescente interesse per un ortaggio che combina gusto, tradizione e un tocco di magia, perfetto per la notte di Halloween.

