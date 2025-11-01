16.4 C
Animali

Zucche di Halloween abbandonate: danni alla fauna in GB

Negli ultimi anni, molte persone hanno iniziato ad abbandonare le zucche di Halloween nei boschi, convinte di nutrire la fauna selvatica dopo il 31 ottobre. Tuttavia, questa pratica sta suscitando preoccupazione tra esperti di fauna e ambientalisti, che avvertono sui danni che può causare all’ecosistema.

I creatori di jack-o’-lantern possono avere buone intenzioni, ma l’abbandono delle zucche nei boschi può essere dannoso per gli animali. Paul Bunton del Woodland Trust ha sottolineato che c’è un’errata convinzione secondo cui questa azione giova alla fauna, mentre in realtà le zucche lasciate a marcire possono danneggiare gli animali in molti modi.

I ricci, ad esempio, sono particolarmente a rischio in questo periodo. In novembre, stanno cercando di aumentare il peso per affrontare l’ibernazione, ma la zucca può compromettere il loro sistema digestivo, causando diarrea e disidratazione. Questo può impedirgli di accumulare il peso necessario e, in alcuni casi, può essere fatale.

Inoltre, le zucche abbandonate possono contenere candele e decorazioni di plastica, che rappresentano un serio pericolo per gli animali se ingeriti. La decomposizione delle zucche attira fauna indesiderata, come i ratti, e il rilascio di nutrienti alterano negativamente l’equilibrio del suolo e dell’ecosistema.

Invece di abbandonare le zucche, gli esperti suggeriscono di compostarle, di donarle a giardini o fattorie locali, o di utilizzarle per attività scientifiche ed educative. Scegliere di smaltire correttamente le zucche è fondamentale per la fauna selvatica e per la salute del nostro ambiente.

