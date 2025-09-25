20.7 C
Zuccagnata a Cadrezzate con Osmate: gusto d’autunno

Da StraNotizie
Zuccagnata a Cadrezzate con Osmate: gusto d’autunno

Il primo fine settimana di ottobre celebra l’autunno a Cadrezzate con Osmate. La Pro Loco di Osmate, insieme al Comune, organizza la Zuccagnata, due giorni di festa dedicati alla gastronomia tradizionale e alla convivialità.

La manifestazione inizia sabato 4 ottobre, con l’apertura dello stand gastronomico alle 19:00. La serata prosegue con un concerto dal vivo dei Monkey Scream, che intratterranno il pubblico con la loro musica energica, promettendo divertimento e allegria.

Domenica 5 ottobre, le attività riprendono alle 11:00 con la consegna delle borse di studio agli studenti della zona. Dalle 12:00, è il momento della tradizionale castagnata, che continuerà per tutta la giornata. Anche domenica, lo stand gastronomico sarà aperto, offrendo piatti tipici e specialità locali.

