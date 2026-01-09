11.3 C
Da stranotizie
Zu: Ferrum Sidereum, jazz metal italiano

Il gruppo musicale Zu ha pubblicato un nuovo album intitolato Ferrum Sidereum, che appartiene al genere Jazz Metal. L’album, pubblicato dall’etichetta House of Mythology, ha una durata di 79 minuti. Il titolo Ferrum Sidereum fa riferimento al ferro meteoritico, una materia primordiale e sacra forgiata nel vuoto cosmico.

L’album si fonda sull’incontro e sullo scontro degli opposti, che si attraggono, si frantumano e infine si ricompongono. I brani presentano un dialogo tra impulsi viscerali e una visione profondamente contemporanea. Ad esempio, il brano ‘A.I. Hive Mind’ richiama l’idea di intelligenze artificiali interconnesse, fuse in una coscienza collettiva.

L’album è il risultato di un lungo lavoro di prove e registrazioni live in studio, con l’intento di dare spazio a composizioni epiche. La registrazione è stata guidata dal produttore e ingegnere del suono Marc Urselli, che ha unito intensità grezza e raffinemento.

I brani dell’album presentano una grande varietà di stili e atmosfere. Ad esempio, ‘Charagma’ è un brano segnato da un crescendo monumentale, mentre ‘Golgotha’ presenta un sax dominante. ‘Kether’ è una traccia con atmosfere più morbide, che rallenta il cammino verso la fine dell’album.

La tracklist dell’album è composta da 11 brani:
1. Charagma
2. Golgotha
3. Kether
4. A.I. Hive Mind
5. La Donna Vestita Di Sole
6. Pleroma
7. Fuoco Saturnio
8. The Celestial Bull and the White Lady
9. Hymn of the Pearl
10. Perseidi
11. Ferrum Sidereum.

Il lineup del gruppo è composto da Luca T. Mai al sassofono baritono ed elettronica, Massimo Pupillo al basso e Paolo Mongardi alla batteria.

🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.

