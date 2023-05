Ztl fascia verde Roma, Gualtieri: "Gpl potrà circolare"

“Vogliamo evitare che ci sia un colpo sulle fasce più deboli. Stiamo lavorando per rivedere il modello e per evitare di scaricare un costo non sostenibile su chi non se lo può permettere”

Riflettori accesi sulla Ztl fascia verde a Roma, dopo le polemiche degli ultimi giorni riguardo alle novità in arrivo. “Si è detto che il Gpl non potrà circolare, non è vero, il Gpl potrà circolare. Stiamo lavorando in modo attento per rivedere il modello e per evitare di scaricare un costo non sostenibile su chi non se lo può permettere”, ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a Omnibus su La7.

Gualtieri ha sottolineato che “Roma supera i limiti di legge sulla qualità dell’aria, per ossido di azoto e polveri sottili. Alcuni provvedimenti che ci imputano, come la Ztl verde, già c’erano ma non li hanno applicati, un ‘genio italico’. Virginia Raggi li ha introdotti ma non li ha applicati. Questa delibera di novembre è stata fatta in ottemperanza alle richieste della Regione Lazio e della assessora all’Ambiente di allora Roberta Lombardi”.

“Loro ci avevano chiesto di non far circolare i veicoli fino all’euro 5. La Lombardi lo faceva in osservanza alla scienza che diceva che l’inquinamento fa venire il tumore – ha continuato il sindaco -. Abbiamo fatto una delibera che attuava quello che ci veniva chiesto. Abbiamo anche introdotto una clausola in base alla quale quei limiti potevano essere ridotti se si ottenevano risultati di riduzione delle emissioni con altre misure e ci stiamo lavorando”.

“Tante persone si stanno rendendo conto ora che la loro macchina non può circolare, ma molte erano vietate da anni. Tuttavia vogliamo evitare che ci sia un colpo sulle fasce più deboli. Alle persone chiedo di stare tranquille e darci il tempo di presentare i cambiamenti ai quali stiamo lavorando – ha concluso Gualtieri – Si è detto che il Gpl non potrà circolare, non è vero, il Gpl potrà circolare. Stiamo lavorando in modo attento per rivedere il modello e per evitare di scaricare un costo non sostenibile su chi non se lo può permettere”.