Ztl da incubo, coppia riceve 100 multe: "Salasso da 13mila euro, colpa del navigatore"

Zona a traffico limitato da incubo per una coppia di Brescia che si sarebbe vista arrivare finora un centinaio di multe. Le prime sarebbero arrivate a inizio mese e si riferiscono a ingressi non autorizzati di settembre. I due entravano in auto in Ztl per portare il figlio a scuola, alle elementari. Pensavano di avere il permesso ma, scrive il Giornale di Brescia, era relativo a un altro varco. “Un salasso da 13mila euro” lamenta la coppia, sostenendo di aver cambiato strada su consiglio del navigatore.