Zscaler: aumento dei ricavi grazie alla sicurezza cloud

Zscaler ha superato le stime di Wall Street sui ricavi e gli utili trimestrali grazie alla forte domanda delle sue soluzioni di sicurezza per il cloud e l’intelligenza artificiale. La spesa delle aziende per le soluzioni di protezione informatica è aumentata a causa delle minacce digitali sempre più sofisticate.

Il programma di acquisto flessibile di Zscaler ha aiutato l’azienda a siglare accordi di piattaforma più ampi e pluriennali con i clienti aziendali. L’azienda ha aumentato le previsioni sui ricavi per l’intero anno a circa 3,28-3,30 miliardi di dollari, rispetto alle precedenti previsioni di 3,27-3,28 miliardi di dollari.

L’azienda prevede ora un utile per azione rettificato per l’anno fiscale compreso tra 3,78 e 3,82 dollari, rispetto alla precedente previsione di 3,64-3,68 dollari. Tuttavia, le azioni della società sono scese di oltre il 7% nelle contrattazioni prolungate.

Gli analisti di RBC hanno detto che, sebbene l’azienda abbia alzato le sue previsioni annuali, l’aumento delle prospettive sui ricavi è stato inferiore a quello del primo trimestre. Nel primo trimestre, Zscaler ha registrato un balzo del 26% dei ricavi a 788,1 milioni di dollari, superando la stima media degli analisti di 773,8 milioni di dollari.

L’utile per azione rettificato è stato di 96 centesimi per il primo trimestre, superiore alle stime di 86 centesimi. La scorsa settimana, anche la grande rivale Palo Alto Networks ha alzato le sue previsioni annuali e ha riportato un aumento dei ricavi del primo trimestre.

Zscaler compete principalmente nel mercato del secure access service edge (SASE), che combina networking e sicurezza in un’unica piattaforma per connettere utenti, dispositivi e applicazioni da qualsiasi luogo. Il SASE è uno dei segmenti della cybersecurity in più rapida crescita, in quanto l’adozione del cloud continua a trasformare le architetture di sicurezza di rete.

