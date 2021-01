Al Grande Fratello Vip quest’anno tutti conoscono tutti e non è certo una novità, insomma.

Tommaso Zorzi conosceva Giulia Salemi che è amica di Giacomo Urtis che a sua volta è amico di Dayane Mello che ha partecipato a L’Isola dei Famosi con Samantha De Grenet che conosceva già Cecilia Capriotti che a sua volta ha fatto un reality con Filippo Nardi… E l’intreccio potrebbe andare avanti all’infinito. Giuro.

Questo fatto tuttavia non è una novità, ma proprio in questi giorni stanno sbucando online moltissime foto datate degli attuali gieffini in occasioni mondane o private di quando si trovavano insieme.

Da Dayane Mello e Giulia Salemi sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia, fino ad una loro paparazzata per le strade di Milano.

“Lei mi è sempre stata sul cazzo anche nella vita reale, adesso anche” Dayane nei confronti di Giulia, ma attiviamo la macchina del tempo per andare a quando la abbracciava fuori dalla casa #GFVIP#TZVIP pic.twitter.com/N1UHaUhUfO — 🐍Guerra di Babilonia🐍 (@IconicStanAcc) January 7, 2021

Passando per un selfie a cena fra la Salemi con Giacomo Urtis e Tommaso Zorzi.

Anche il portale MTV ha pubblicato un editoriale, ricordando tutti i momenti che Giulia e Tommaso hanno passato insieme nelle varie stagioni di Riccanza, dove lui era uno dei protagonisti e lei una guest star.

Infine come non citare il passato a L’Isola dei Famosi di Dayane, Giacomo e Samantha e l’amicizia tramite conoscenze in comune fra Urtis e Zelletta.

La Caldonazzo, Urtis e Dayane ormai un trio iconico #isola pic.twitter.com/3bSMoqN5SN — il.Perti (@il_perti) March 21, 2017

Chiudo l’articolo con il terzetto della AresFilm, Massimiliano Morra, Mario Ermito e Rosalinda Cannavò, che insieme hanno preso parte a varie fiction trasmesse da Canale 5.