Subito dopo aver pianto per la lettera ricevuta da Tommaso, Francesco Oppini ha risposto scrivendone un’altra, che ha poi nascosto sotto il cuscino dell’amico.

Lettera lasciata sotto il cuscino Che Tommaso troverà quando andrà a dormire Al buio#GFVIP pic.twitter.com/uXF28Aaaiz — Detta🧚🏼 (@ladysince2001) November 11, 2020

Intanto Zorzi in giardino si è sfogato con Stefania Orlando, Andrea Zelletta e Rosalinda. Il 25enne ha spiegato che ha deciso di accontentarsi di quello che Francesco Oppini gli dà in amicizia e di vivere in serenità il loro rapporto, senza farsi schemi, bilanci o aspettative.

“La mia è stata una lettera onesta. Con lui ho creato un legame bellissimo. I rapporti non spesso sono gli stessi da entrambi i lati. Io non posso pretendere da lui delle cose che non è giusto che io pretenda. Mi faccio andare bene questo perché ho trovato una bellissima persona. A me basta aver legato così tanto con un uomo. Io sono un ragazzo con tanti difetti e il fatto che io mi sento di dover avere attenzioni speciali da Francesco significa che in lui ho trovato una persona che sa capirmi. Con lui ho abbattuto tante barriere. Da lui però non posso pretendere di più. Io non pretendo da Francesco una cosa che lui non mi può dare perché sennò sarei un illuso e mi farei del male. Lui ha dei bei rapporti con tutti voi, della stessa intensità di quello che ha con me, da parte mia invece la cosa era più esclusiva. A due mesi dalla mia entrata io mi ritengo soddisfatto così. Con Fra non mi recrimino nulla. Ho fatto tutto quello che volevo nel bene e nel male. Tutto, anche nei baci e nei litigi. Se in un momento uno prende coscienza che questa cosa è diversa…. io preferisco sapere… meglio una brutta verità che una bella bugia. Un’arancia non ti può dare il succo di limone. Io in questo momento da Francesco pretendevo delle attenzioni da amico che lui non mi può dare. Ci siamo presi, ci siamo ritrovati, se quello che è successo ci ha portato qui, bene allora”.

Sarò un sentimentale, ma a me l’amicizia tra questi due ragazzi piace moltissimo.

Tommaso è in piena crisi d’abbandono. Pensa di non essere speciale per Francesco, di non essere la prima scelta lì dentro, di essere come tutti gli altri e perciò di non dover pretendere di più. Francesco dovrebbe dargli capire che lui ha scelto lui *per lui*, e basta. #gfvip — (@ontherisingmoon) November 11, 2020

La verità è che Tommaso è innamorato di Francesco e gli fa male questa cosa perché non Riesce a viversi il rapporto d’amicizia con lui senza interesse alcuno. #gfvip — (@AudreyJo93) November 11, 2020

Il chiarimento tra Tommaso e Francesco Oppini.