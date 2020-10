Ieri sera i gieffini hanno fatto festa e hanno bevuto vino e spumante, Tommaso Zorzi ha alzato un po’ il gomito ed ha animato la serata facendo uno scherzo (spoiler: non è finito bene) a Francesco Oppini. L’influencer milanese ha confessato all’amico di essersi preso una cotta per lui.

“Franci ti devo dire una cosa. Vuoi che siamo qui in una specie di lockdown forzato… è una cosa seria. Mi sono innamorato di te. Franci te lo giuro, provo qualcosa per te. Sono serio chiedilo agli altri, ne ho parlato con Elisabetta e Maria Teresa. Fra guardami ti giuro che mi sto innamorando, non dico bugie”.

Il figlio di Alba Parietti non riusciva a credere alle parole di Zorzi: “Io non ti credo, smettila, mi stai mettendo in imbarazzo. Non sei credibile stai ridendo e hai bevuto. Sono etero, ma sono sensibile e tanto, certe cose mi toccano quindi smettila. Non posso parlare con te che parli in questo stato. Non c’è da ridere. Cos’è uno scherzo? Guarda che non mi piace“.

Tommaso per rendere tutto più credibile ha finto di arrabbiarsi per la friendzone, si è versato dell’acqua frizzante negli occhi per simulare le lacrime e poi ha lanciato una tazza a terra (qui per vedere i video), mandando su tutte le furie Francesco, che ha minacciato di abbandonare la casa e poi ha lanciato il microfono e una sedia.

“Se continua prendo e apro la porta rossa. Non mi fa ridere questa cosa, io sono una persona sensibile. Ma che scherzo è? Se fosse stato vero? Io avrei avuto molta paura di non ferirlo e sono cose delicate. Ci rimango molto male di questo, ma vaff****o”.

La casa si è spaccata a metà, da una parte Guenda e Maria Teresa che hanno riso per lo scherzo di Zorzi e dall’altra Elisabetta, comodino 1, comodino 2 e la Contessa che hanno bacchettato Tommaso. Questo caos ha mandato in tilt anche gli autori, che hanno chiamato Zorzi e Oppini in confessionale pensando che i due fossero d’accordo e avessero organizzato la sceneggiata con tanto di lancio di oggetti compresi.

E comunque mi spiace, ma la miglior lanciatrice resta imbattuta…



Lo scherzo di Zorzi e il lancio della sedia.

Oppini incazzato nero contro Tommaso per lo scherzo. Gli lancia addirittura una sedia. Ma serio? #GFVIP pic.twitter.com/qxHfpkvmHo — trashbiccis (@trashbiccis) October 15, 2020