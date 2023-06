Zorzi ridimensiona l’amicizia con Pinna: “Non sapevo nulla, ci conoscevamo ma..”

Tommaso Zorzi ha risposto ad Antonio Andrea Pinna che ieri sera, in una lunghissima diretta su Instagram, ha spiegato i motivi per cui hanno chiuso l’amicizia.

“Premetto che sono molto dispiaciuto per come è stato Andrea” – ha scritto Tommaso Zorzi su Twitter – “Io però non sapevo nulla. Ci conoscevamo, mi stava molto simpatico ma sicuramente non era l’amico con il quale si affrontavano discorsi così seri e personali. Allego articolo uscito al tempo che spiega bene i fatti”.

L’articolo allegato da Tommaso Zorzi è di Webboh.it e recita così:

E ancora:

“Pinna per non lasciare il suo profilo vuoto carica cose altrui come se fossero sue; legge il messaggio in modo erroneo; pubblica la vignetta senza vederla; dopo averla pubblicata non la vede e per qualche ora non guarda nemmeno il suo profilo; nota in un secondo momento che la vignetta è a sfondo razzista; rimuove la vignetta; si scusa; nelle scuse ci tiene a sottolineare non quanto sia stato stupido, ma quanto sia brutto il razzismo e schifoso essere razzista”.