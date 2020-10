La faida Tommaso Zorzi vs Matilde Brandi si fa sempre più interessante. Ieri i due gieffini hanno avuto un duro confronto, durante il quale lui le ha detto senza mezzi termini che non la sopporta, tutto questo mentre lei balbettava e cercava di giustificare i suoi atteggiamenti acidi nei confronti del coinquilino (ma un bel ‘mi stai sul ca*** anche te‘ no?). Proprio per il clima teso con la ballerina, l’influencer si è trasformato in Jessica Fletcher ed ha cercato di ricomporre i tasselli del loro rapporto per capire quando si è incrinato. Tommaso si è ricordato di aver sentito uscire dalla bocca della Brandi qualcosa di simile ad un insulto omofobo e quindi ha chiesto conferma alle gieffine che erano con Matilde in quell’occasione.

Zorzi si è avvicinato a Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando ed ha chiesto loro: “Ragazze è possibile che lei abbia usato la parola fr**io? Lei ha un certo punto ha detto ‘a me non me ne frega niente se lei è lesbica, se quell’altro è fr***o’. Quindi ha usato o no quella parola? Perché io penso di averlo sentito“.

La Ruta però ha detto di non ricordare bene: “Ah, l’ha detto in quel senso? Lesbica lo ricordo, ma l’altro termine non saprei dirti. Io ho fatto una battuta e lei ha risposto, ma non mi viene in mente se l’ha detto di preciso“.

Visto che Maria Teresa non ricorda ci penso io, perché sì, Matilde ha vomitato quell’insulto per ben 2 volte e con molta naturalezza. La donna si è anche accorta di aver detto una cosa che le sarebbe potuta costare l’espulsione (soprattutto perché non era un termine riferito a sé stessa) ed ha aggiunto:”Mannaggia a me non si dicono queste parole, mi fai dire delle cose che non devo dire“.

Come mai a me certe parole non scappano mai? Forse perché non le uso nemmeno in privato? Intanto in sottofondo mi pare di sentire ‘La Notte Vola‘…



Tommaso Zorzi Fletcher indaga su Matilde Cuccarini Brandi, il filmato.

Tommaso scopre che Matilde ha usato la f-word#GFVIP pic.twitter.com/PDh0FF6UHQ — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) October 13, 2020

