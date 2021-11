Tommaso Zorzi questa settimana ha rilasciato una lunghissima intervista al settimanale Chi, dove ha parlato di Drag Race Italia e di un programma Mediaset che avrebbe rifiutato.

Un’intervista conclusa con una domanda sulla nuova edizione del Grande Fratello Vip che è passata inosservata. Ovunque, ma non da Enock, che ha letteralmente sbottato.

“Cosa penso del GF Vip 6? I miei preferiti sono il conduttore Alfonso Signorini e Sonia Bruganelli” – ha dichiarato Zorzi – “Tra i concorrenti apprezzo molto il modo in cui ama la vita Manuel Bortuzzo. Avrei voluto condividere con lui quest’esperienza. Della mia edizione non ho perso di vista Stefania Orlando, Elisabetta Gregoraci e Andrea Zelletta. Con gli altri non è che ci siano cattivi rapporti, non ce ne sono proprio!”

Ed è quel “non ce ne sono proprio” di rapporti che avrebbe fatto arrabbiare Enock che su Twitter ha scritto:

“La verità fa male. Non è colpa mia se decidete di sostenere gente che la realtà dei fatti di voi se ne fottono. O forse no vi usano per crescere. Come ho sempre detto ho un problema non so fingere.

Molti di loro fingono e mi fa schifo. Ne salvo pochi”. – aggiungendo poco dopo – “Poi Oppini è uno delle perse che io ritengo vero lo è stato nella casa e pure fuori..”