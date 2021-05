Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzati sono stati paparazzati insieme in centro a Milano in atteggiamenti affettuosi. Il settimanale Chi ha parlato di “baci e coccole”, ma non ditelo ad alcune fan del vincitore del GF Vip perché potreste mandarle su tutte le furie (ma queste lo vogliono casto e single a vita?).

L’opinionista de L’Isola di Famosi ha parlato della paparazzata di Chi e ieri sull’argomento è tornato anche Andrea Zelletta, che a Il Punto Z ha chiesto al conduttore se è davvero fidanzato con il ballerino di Amici.

“Aspetta che devo chiederti una cosa. Ma tu sei fidanzato? Qui escono foto come se fossi Belen. Ho visto i ditini, dito e dito di nascosto. Adesso ho visto altre fotografie con il tuo omonimo. Con chi stai? Con chi sei fidanzato? Voglio saperlo ora. Falso devi dirmi la verità”.

Tommaso è stato abbastanza vago, ha precisato di non essere fidanzato, ma ha anche confermato che sta frequentando qualcuno (e chissà chi è).

“Se sono fidanzato? No. Hai visto cose? Allora guarda meno. Con chi sono fidanzato adesso? Te lo dirò dopo questa intervista. A parte gli scherzi, non sono fidanzato con nessuno. Però non sono nemmeno da solo. Sto conoscendo. Ho avuto anni di solitudine prima di adesso. Adesso forse la fortuna mi ha assistito e potrebbe essere diverso da prima. Ogni volta che lo dico mi porta sfortuna, quindi non dico altro”.

Dopo essere stato massacrato da una parte del fanclub di Zorzi, non vedo l’ora di godermi il putiferio che si scatenerà quando i due usciranno allo scoperto…

Tommaso Zorzi sulla sua situazione sentimentale: la risposta a Il Punto Z.

La situazione si ribalta… TOMMY VOGLIAMO I DETTAGLI! 🙌 #ilPuntoZ Seguite ORA la diretta 👇https://t.co/HvTwFFAmcR pic.twitter.com/vNLvVOZThj — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 12, 2021