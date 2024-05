Zoppas ICE su Orsini: insieme per raggiungere “importanti traguardi sui mercati esteri”

– “Rivolgo ad Emanuele Orsini i complimenti per la nomina a Presidente di Confindustria insieme ai migliori auguri, a nome dell’Agenzia ICE, di buon lavoro a lui e alla sua squadra per il grande impegno che li attende. Ringrazio Carlo Bonomi per l’impegno profuso e il lavoro svolto durante il suo mandato”. Così Matteo Zoppas, Presidente ICE, sulla nomina di Emanuele Orsini, eletto oggi Presidente di Confindustria.

“Sono molte e complesse – sottolinea Zoppas – le sfide con cui le imprese italiane si stanno confrontando per continuare ad essere competitive, anche a fronte di un contesto economico e geopolitico estremamente variabile in cui sono saltati tutti gli schemi. Siamo sicuri che con il presidente Orsini, la sua squadra e tutto il tessuto imprenditoriale italiano, saremo in grado di raggiungere importanti traguardi sui mercati esteri”.

“Nel 2023, nonostante lo scenario di crisi interazionale in atto, il Made in Italy ha raggiunto circa 626 miliardi di euro di vendite all’estero; risultato che testimonia la capacità del sistema imprenditoriale di resistere e non cedere posizioni. Possiamo e dobbiamo unire le forze per far arrivare le produzioni italiane sui mercati di tutto il mondo, maturi ed emergenti, in maniera mirata e capillare perchè tanta è la “voglia” di Made in Italy a cui i nostri clienti riconoscono una marcia in più in tema di qualità , originalità e innovazione”, conclude Zoppas.