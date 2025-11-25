Zootropolis 2: Nick e Judy tornano

Jason Bateman e Ginnifer Goodwin tornano a interpretare i personaggi di Nick Wilde e Judy Hopps in “Zootropolis 2”. Nick e Judy, partner del Dipartimento di Polizia di Zootropolis, si mettono in viaggio per risolvere un altro grosso caso.

È un’avventura incredibilmente creativa per le star essere semplicemente coinvolte nel film, soprattutto perché è difficile persino visualizzare il risultato mentre registrano le loro battute. “Fai semplicemente una traccia fuori campo e poi vedi come si inserisce in qualcosa di così complesso, così grande” ha detto Bateman. “Penso che abbiano detto che c’erano 700 persone in questa squadra, quindi è molto umiliante perché sei una parte così piccola di qualcosa di così grande.”

Ginnifer Goodwin ha aggiunto: “Ero in giro con uno dei miei animatori, Judy, e hanno animato completamente le nostre scene, ma secondo le nostre registrazioni. Questi poi diventano un altro livello di ricerca umana che viene inserito nel personaggio, quindi siamo come una combinazione di più persone. davvero fantastico!”

Quando si tratta di collegamenti a “Zootropolis 2”, ce ne sono molti, ma sembra che Goodwin si stia concentrando su uno solo. “Continuo ad andare da McDonald’s perché voglio comprare un giocattolo di Judy. Ho comprato cinque Nicks. Cinque Nicks!” ha detto. “Sono determinato a prendere una Judy.” “Zootropolis 2” uscirà nelle sale mercoledì 26 novembre.