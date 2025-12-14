Zoonosi in aumento in Italia

I cambiamenti climatici, i nuovi equilibri ecologici, la globalizzazione degli scambi e il maggiore contatto tra animali selvatici, domestici e uomo stanno creando condizioni favorevoli alla diffusione di patogeni già noti e all’emergere di nuovi rischi. Secondo Roberto Tezzele, direttore dell’Unità operativa igiene e sanità pubblica veterinaria, è fondamentale contrastare i vettori per prevenire l’arrivo di malattie esotiche sul nostro territorio.

Le zoonosi, malattie trasmesse dagli animali all’uomo, possono essere trasmesse direttamente per contatto o attraverso gli alimenti. Il primo gruppo di zoonosi è in aumento a causa dei cambiamenti climatici e della presenza di vettori come gli insetti, che possono trasmettere malattie come la blue tongue. Per prevenire queste malattie, è importante proteggere gli animali con antiparassitari e portare avanti azioni di igiene urbana per contrastare lo sviluppo di zanzare.

Il secondo gruppo di zoonosi è costituito da malattie trasmesse attraverso gli alimenti, come la salmonellosi e la campylobatteriosi, che possono causare forme gastroenteriche. fondamentale fare attenzione agli alimenti crudi e alla catena del freddo per prevenire la diffusione di queste malattie.

La resistenza agli antibiotici è un altro grave problema di salute pubblica, causato dall’uso eccessivo e non corretto di antimicrobici in zootecnia e negli animali domestici. Per ridurre l’uso di antibiotici, è stato implementato un sistema di tracciabilità del farmaco e si sta facendo informazione per sensibilizzare gli allevatori e i consumatori.

In Trentino, la situazione non è negativa in termini di disponibilità di professionisti veterinari, grazie a una pianificazione del turn over del personale e alla garanzia di concorsi per il reclutamento di nuovo personale. Tuttavia, i veterinari sono molto impegnati e oberati di lavoro a causa delle nuove incombenze da affrontare.