Zoom annuncia i suoi programmi office con intelligenza artificiale

Zoom ha recentemente annunciato Zoom Docs, uno spazio di lavoro modulare pensato per favorire la collaborazione tra team, con integrato l’assistente Zoom AI della società. Questo strumento innovativo consente di generare nuovi contenuti o di compilare un documento sfruttando diverse fonti di informazioni. Si tratta del primo tassello verso la creazione di una suite per ufficio completa, in concorrenza diretta con Google Workspace e Microsoft 365. Entrambe queste piattaforme hanno iniziato a integrare strumenti alimentati da intelligenza artificiale, chiamati rispettivamente Duet AI e Copilot. Zoom Docs offre una serie di funzionalità interessanti: gli utenti possono chiedere a Zoom AI di riportare riunioni, chat e altre informazioni all’interno di Zoom Docs, o addirittura di generare tabelle direttamente nel documento. Questo strumento supporta anche il collegamento e l’inserimento di documenti, oltre a offrire un’organizzazione gerarchica con cartelle. I documenti possono essere gestiti direttamente dalle riunioni, dalla chat di squadra di Zoom o tramite un browser, sia da desktop che da dispositivi mobili.

A differenza delle suite di produttività di Microsoft e Google, Zoom Docs sembra essere più orientato alla collaborazione di squadra che alle tradizionali tabelle e presentazioni. Inoltre, Zoom AI Companion offre un vantaggio significativo in termini di prezzo, essendo incluso nel costo dei piani di abbonamento a pagamento di Zoom, a partire da 149,90 dollari all’anno per utente. Per fare un confronto, Microsoft addebita un costo aggiuntivo di 30 dollari al mese per utente per 365 Copilot, mentre Google ha annunciato intenzioni simili. Va sottolineato che Zoom non ha ancora specificato il prezzo esatto per l’app Zoom Docs, anche se include un anno di accesso alle sue “App essenziali” con gli abbonamenti a pagamento. Questo potrebbe rappresentare un incentivo per le aziende che utilizzano principalmente strumenti per prendere appunti e partecipare alle riunioni, permettendo loro di risparmiare sui costi del software per ufficio remoto.