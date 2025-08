Zoo in Danimarca cerca animali domestici per predatori

Un insolito appello è stato lanciato dallo zoo di Aalborg, nella parte settentrionale della Danimarca, per la donazione di piccoli animali domestici come criceti, conigli e porcellini d’India. Lo zoo ha dichiarato che gli animali possono essere utilizzati come nutrimento per i predatori, in un tentativo di mantenere una dieta equilibrata e naturale all’interno della struttura.

L’invito è stato pubblicato sulla loro pagina Facebook e sul sito ufficiale, accompagnato da un’immagine incisiva di un gatto dalla bocca aperta. Nella comunicazione, si sottolinea che animali come polli e conigli rappresentano una fonte importante di cibo per le creature predatrici, come la cavalletta europea, che ha bisogno di prede intere, simili a quelle che caccia in natura.

Lo zoo ha chiarito che gli animali donati verranno trattati con cura dal personale addestrato e utilizzati per alimentare i predatori, assicurando che nulla vada sprecato. Hanno anche aggiunto che sono disponibili ad accettare cavalli sotto i 147 cm di altezza, purché dotati di passaporto.

Questo annuncio ha scatenato un acceso dibattito online. Molti utenti hanno criticato la scelta dell’immagine utilizzata e hanno espresso preoccupazioni sull’idea di dare in pasto gli animali domestici. Tuttavia, c’è anche una frangia che ha mostrato comprensione, affermando che l’idea di un animale domestico che possa contribuire a un ciclo naturale non è poi così inaccettabile.