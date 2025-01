Zone rosse a Roma, dove scattano le regole speciali

Dal 8 gennaio 2025, le zone rosse di Roma includeranno Termini, Esquilino e alcune strade del Tuscolano, come reso noto dal prefetto Lamberto Giannini. Queste aree saranno soggette a vigilanza rafforzata per prevenire atti illeciti. Per l’Esquilino, le strade incluse nell’ordinanza sono via Giovanni Giolitti, via Giovanni Amendola, via Filippo Turati e altre, mentre per il Tuscolano si citano via Monselice, via Tuscolana e Piazza Ragusa.

Le zone rosse sono tornate al centro dell’attenzione a fine 2024, in seguito all’adozione di misure simili in città come Milano e Napoli. Nel 2018, Matteo Piantedosi, allora prefetto di Bologna, introdusse un divieto di stazionamento nel parco della Montagnola, con il sostegno del ministro dell’Interno Marco Minniti. Nel 2019, sono state istituite zone rosse a Firenze. Già da ottobre 2022, Piantedosi avviò un ‘forum delle aree metropolitane’, che coinvolge anche Roma, Milano e Napoli, per migliorare la governance delle problematiche attinenti alla sicurezza. Questo forum ha portato a discussioni su vari temi, tra cui la sicurezza urbana e il degrado nelle stazioni ferroviarie.

Le stazioni sono luoghi di alta affluenza e, quindi, vulnerabili a fenomeni criminali. In risposta, il governo ha implementato operazioni di sicurezza visibile, con l’impiego di 800 militari dell’operazione “Strade Sicure”. Ad aprile 2023, il forum è stato esteso ad altre città italiane come Bari, Bologna e Torino, incentivando i controlli anche nelle zone limitrofe a quelle delle infrastrutture ferroviarie.

Dal suo insediamento, Piantedosi ha tenuto comitati per monitorare le questioni di sicurezza nelle città. A Firenze e Bologna, sono state introdotte zone rosse in risposta a situazioni critiche. In base a una direttiva di Piantedosi del 17 dicembre, i prefetti sono stati invitati a considerare l’istituzione di zone rosse in tutto il Paese, con Milano e Napoli che hanno già adottato misure simili.

Le zone rosse vengono create per allontanare individui coinvolti in attività illecite, attraverso il ‘Daspo urbano’, grazie a un’ordinanza del Regio decreto del 1931. Queste misure mirano a contrastare comportamenti che ostacolano l’utilizzo delle aree pubbliche, inclusi luoghi di ritrovo, stazioni e zone ad alto afflusso, specialmente in vista del Giubileo 2025, per proteggere aree con monumenti e siti turistici.