Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, dopo il numero elevato di contagi registrati in una struttura ricettiva di Sant’Antonio Abate, comune in provincia di Napoli, ha appena firmato una nuova ordinanza che, tra le altre cose, dispone l’obbligo per i cittadini campani di rientro da vacanze all’estero di segnalarsi alla competente ASL per essere sottoposti a test sierologici o tamponi. “Con decorrenza immediata – si legge nell’ordinanza – è disposta, fino al 25 agosto 2020, la chiusura delle strutture ricettive “La Sonrisa” e “Hotel Villa Palmentiello”, nel territorio di Sant’Antonio Abate, con obbligo di disinfezione e sanificazione di tutti i locali prima della riapertura”.

