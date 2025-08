Zona Economica Speciale: Opportunità per Mezzogiorno e Centro Italia

Nell’attuale contesto economico italiano, le zone economiche speciali (Zes) rappresentano un’iniziativa cruciale per stimolare gli investimenti, in particolare nel Mezzogiorno. Queste aree beneficiano di agevolazioni fiscali che incentivano le aziende a investire e a contribuire al mercato del lavoro. Secondo un recente rapporto della società di consulenza Ambrosetti, citato da Confindustria, il programma ha prodotto risultati significativi: 4,8 miliardi di euro di fondi pubblici hanno generato investimenti privati per 28 miliardi e la creazione di 35.000 posti di lavoro.

Recentemente, il Governo ha deciso di estendere queste agevolazioni anche alle Marche e all’Umbria, giuridicamente riconosciute come regioni in transizione dall’Unione Europea nel 2018. Questo status indica una necessità di supporto, considerando che il loro prodotto interno lordo pro capite è al di sotto della media europea.

Il Consiglio dei ministri ha elaborato un disegno di legge per mettere in atto questa espansione, il quale richiederà un processo legislativo più lungo rispetto a un decreto legge. È importante notare che il provvedimento non comporterà nuovi oneri per le finanze pubbliche; pertanto, le risorse disponibili per Marche e Umbria saranno equivalenti a quelle già destinate alle Zes del Sud, senza ulteriori incrementi a meno di futuri interventi economici.

Le reazioni politiche alla proposta sono state diverse. Il Partito Democratico ha criticato il provvedimento, definendolo una mancanza di chiarezza sui tempi di approvazione. Anche il Movimento 5 Stelle ha espresso scetticismo, parlando di una “mancia elettorale”. D’altra parte, Forza Italia ha accolto positivamente la notizia, evidenziando il suo impegno nel sostenere la Zes per le Marche sin dal 2021, mentre Fratelli d’Italia ha descritto l’azione come una svolta storica.