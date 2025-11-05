Zohran Mamdani, il volto progressista della politica di New York

Mahmood Mamdani: il candidato che spinge i Democratici verso sinistra

Zohran Mamdani si è affermato come una figura chiave nella politica di New York, rappresentando l’ala socialista del Partito Democratico nella corsa per la carica di sindaco. La sua biografia e le proposte economiche audaci hanno attirato un movimento giovanile progressista, contrapposto alla vecchia guardia del partito.

Mamdani, originario di Kampala, è il figlio della regista indiana Mira Nair e dell’accademico ugandese Mahmood Mamdani. Trasferitosi negli Stati Uniti, ha trascorso la maggior parte della sua vita nel Bronx e ha ottenuto la cittadinanza americana in tempi recenti. Questa esperienza influenza profondamente la sua sensibilità politica.

Praticante islamico sciita, Mamdani si distingue anche per i suoi interessi nella cultura giovanile, in particolare nella musica hip hop. In un tocco di modernità, ha condiviso come ha incontrato la moglie, l’artista siriana Rama Duwaji, attraverso l’applicazione di incontri Hinge.

Attualmente membro dell’Assemblea dello Stato di New York, Mamdani ha vinto le primarie democratiche con il sostegno di organizzazioni come i Democratic Socialists of America e figure politiche rilevanti. La sua candidatura ha polarizzato il dibattito pubblico.

Il suo programma affronta il caro vita che affligge New York, proponendo cambiamenti strutturali piuttosto che semplici miglioramenti. Tra le sue iniziative più significative c’è la proposta di rendere gratuiti i trasporti pubblici per alleviare il carico finanziario sui lavoratori a basso reddito, finanziando queste misure con un aumento delle tasse per le grandi corporazioni e per chi guadagna oltre un milione di dollari.

Inoltre, Mamdani promuove un Green New Deal locale, con investimenti in energie pulite. La sua ascesa ha generato reazioni contrastanti: sostenitori lo considerano un simbolo di una New York multiculturale, mentre detrattori, compresi esponenti conservatori, lo attaccano definendolo “socialista” e minacciando ritorsioni finanziarie.