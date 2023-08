ZKAPOR Cavo iPhone 1M, [Certificato MFi] Caricatore iPhone Carica Rapida Nylon Cavo iPhone Compatibile con iPhone 13/12 /11 /Pro/Pro Max/XR/XS/Max/X /10/8 /7/6 /Plus/SE /2020 -Grigio

Dal marchio

Nuova versione

Dimensioni del collo ‏ : ‎ 19,7 x 14,9 x 0,9 cm; 30 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 30 agosto 2022

Produttore ‏ : ‎ ZKAPOR

ASIN ‏ : ‎ B0BCFDYNHZ

Numero modello articolo ‏ : ‎ ZKP002

Paese di origine ‏ : ‎ Cina

【Ricarica Rapida e Trasferimento Dati】Cavo Caricatore iPhone supporta la ricarica ultra rapida (5 V/2.4 A), prevenendo il surriscaldamento e il sovraccarico. Può caricare dallo 0% al 40% in 30 minuti, e supporta anche velocità di trasferimento dati fino a 480 Mbps che possono trasferire immagini e file in pochi minuti.

【Perfetta Compatibilità】ZKAPOR Cavo USB iPhone compatibile con iPhone 13/13 Pro/13 Pro Max/13 Mini/12/12 Pro/12 Pro Max/12 Mini/iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max/iPhone XR/XS/XS Max/X/iPhone 8/8 Plus/7/7 Plus/6/6 Plus/6s e altro.

【Ultra Design Avanzato】Questo Cavo iPhone è intrecciato con nylon di alta qualità ed è fissato con speciali teste di rinforzo, che possono resistere a oltre 20000 prove di flessione e un carico di 15kg. Durata, stabilità e resistenza ai grovigli sono garantite.

【Garanzia elevatissime】ZKAPOR Cavi iPhone supporto 24 mesi di garanzia senza preoccupazioni. Offriamo un servizio clienti amichevole e facile da raggiungere e ti risponderemo entro 24 ore. Vi preghiamo di contattarci senza esitazione per qualsiasi domanda.