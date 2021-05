Maneskin, dopo la vittoria dell’Eurovision vola Zitti e buoni: è la prima canzone italiana a raggiungere la top ten della Global Chart di Spotify.

I Maneskin stanno conquistando il mondo. Dopo aver vinto l’Eurovision 2021, la band romana festeggia un traguardo da record: la loro Zitti e buoni è la prima canzone italiana a raggiungere la top 10 della Global di Spotify. Un risultato incredibile per un pezzo in lingua italiana, in grado di infrangere anche il record dei 4 miloni di ascolti in 24 ore. Numeri pazzeschi che sono perfettamente in scia con quanto avvenuto alla vigilia dell’evento di Rotterdam, dove la band si era pesentata con un biglietto da visita importante: la loro canzone era già la più ascoltata in streaming tra tutte quelle in gara.

Maneskin, Zitti e buoni in top 10 nella Global di Spotify

Nessuno sembra poter fermare i Maneskin in questo momento. Dopo il trionfo all’Eurovision, che ha ridato il successo all’Italia dopo ben 31 anni, la band ha conquistato per la prima volta nella storia della nostra musica la top 10 della Global di Spotify. Un risultato incredibile, un nono posto che li porta a gareggiare con superstar del calibro di Olivia Rodrigo, BTS, Lil Nas X, Doja Cat e Justin Bieber.

Maneskin

Prima di loro il miglior risultato era stato quello di Sfera Ebbasta. Il trapper di Cinisello aveva piazzato un album in top 200, con due tracce in top 50, senza però riuscire a raggiungere la top 10 nonostante i featuring internazionali. Una prova, oltre che del talento della band, anche dell’importanza dell’Eurovision, un trampolino ormai di livello mondiale.

Maneskin al primo posto nelle classifiche di mezza Europa

Con un comunicato, il gruppo ha festeggiato anche il traguardo della prima posizione in quasi tutta Europa. In particolare, hanno raggiunto la vetta delle classifiche in Belgio, Bulgaria, Estonia, Finlandia, Grecia, Islanda, Lettonia, Lituania, Norvegia, Paesi Bassi, Romania, Svezia e Ucraina. Importante anche il traguardo del secondo posto in Austria, Germania, Russia e Svizzera, mentre nel Regno Unito il gruppo si è fermato fin qui al 12esimo posto. Di seguito il video di Zitti e buoni all’Eurovision: