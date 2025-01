Zirkzee, Juve dopo il flirt con il Milan? Il precedente Tevez

Due film diversi, con trame simili, un attore in comune e una conclusione simile: Joshua Zirkzee, dopo essere stato vicino al Milan, è ora nel mirino della Juventus, che cerca un attaccante per rafforzare il proprio reparto. Il club bianconero ha bisogno di un giocatore capace di supportare Vlahovic, l’unica punta attualmente in rosa, e Zirkzee, con le sue caratteristiche da “nove e mezzo”, potrebbe esaltare le doti di compagni come Yildiz, Gonzalez e Conceicao. L’olandese, con un esperienza non troppo fortunata al Manchester United (4 gol in 27 presenze), sarebbe felice di tornare in Italia, specialmente per lavorare con Thiago Motta, un allenatore che conosce e stima, avendo già avuto esperienze positive insieme al Bologna.

La situazione ricorda quella di Carlos Tevez, il cui passaggio alla Juve avvenne dopo un affare saltato con il Milan. Entrambi gli attaccanti sono legati al medesimo agente, Kia Joorabchian. Nel gennaio 2012, Tevez era vicino al Milan, con diverse trattative in corso, fino a quando Silvio Berlusconi fermò l’affare. Dopo il fallimento della trattativa, un anno più tardi Tevez approdò alla Juventus, mentre il Milan ebbe l’opportunità sfumata. Oggi, Zirkzee vive una situazione simile: se il Manchester United acconsentirà a un prestito, potrebbe trovarsi a vivere un percorso parallelo a quello di Tevez, con la Juve pronta a cogliere l’occasione. Queste dinamiche di mercato evidenziano come alcuni affari ripetano schemi del passato, unendo storie e destini di calciatori attraverso le annate. La Juventus continua quindi a monitorare Zirkzee, mentre la tifoseria bianconera ricorda con nostalgia gli intrecci asmati e le occasioni mancate, sperando che possa arrivare un attaccante che possa fare la differenza sul campo, come Tevez fece nel suo tempo.